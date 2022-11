LA VILLE D’AZROU A ETE AU RENDEZ-VOUS AVEC LA CEREMONIE 1èr FESTIVAL NATIONAL DES JEUX D’ECHECS

Mohammed Drihem



Vendredi 18 novembre, la ville d’Azrou a été au rendez-vous avec l’ouverture du Premier festival National des Echecs organisé du 18 au 20 novembre par l’Association TOUR ASSAFAE des échecs et de la culture d’Azrou avec le concours de l’Association Maroc Sportif et en partenariat avec le conseil Provincial d’Ifrane et la Province d’Ifrane.

Trois tournois homologués par la Fédération Internationale des Echecs (FIDE) sont programmés pour cette Première édition et se dérouleront au Complexe Culturel de la Ville d’Azrou où ils seront arbitrés par Abdelhafid El Omari, l’arbitre international à savoir : Il s’agit du tournoi classique du 18 au 20 novembre, du Blitz d’Azrou 1 le 18 novembre et le Blitz d’Azrou 2 le 19 novembre.

Dans sa déclaration à la MAP ; le Directeur des Tournois et président de l’Association Organisatrice Abdelouahed Khattab a précisé que 82 Joueurs nationaux et étrangers résidents de renom venant de différentes villes du Royaume participent à cette première édition du Festival National des Echecs d’Azrou qui a pour objectif principal : La promotion et la vulgarisation des échecs comme sport cérébral dans la ville d’Azrou considérée comme étant une destination touristique.

C’est là une occasion pour organiser un premier tournois national homologué par la FIDE dans la ville d’Azrou et permettre ainsi aux joueurs marocains reconnus d’améliorer leurs performances et leurs classements à l’international et aux nouveaux joueurs d’avoir une place sur l’échiquier international et pour découvrir enfin de nouveaux talents locaux avait-il ajouté.

De même ; Abdelouahed Khattab a souligné que lors de cette édition marquée par la présence du Grand Maître international Jean-Pierre Leroux, du Maitre international Mohamed Rayan Mobarak et le maitre fédéral Zrikem Nassim et du champion national Yassir Haj Kholté entre autres, un grand hommage sera rendu dimanche à Moulay Driss Alaoui Mdaghri en reconnaissance aux grands services qu’il a rendus aux jeux d’échecs au Maroc.

Pour sa part, Abdelhafid El Omari, l’arbitre international a déclaré à la MAP que ce festival premier du genre organisé dans la ville d’Azrou avec le soutien de la province d’Ifrane en partenariat avec le conseil provincial d’Ifrane et l’Association Internationale des Echecs francophone comprend trois tournois nationaux et permettra aux joueurs locaux de se mesurer aux joueurs marocains plus expérimentés et à faire connaitre la ville d’Azrou si riche avec son patrimoine culturel et touristique et attirer ainsi l’attention des acteurs de la ville d’Azrou sur ce que apporter ce jeu sur le plan éducatif et sportif.