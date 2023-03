L’EST DE KHENIFRA ORGANISE UNE JOURNEE NATIONALE SUR LE THEME : TOURISME DURABLE ET CONSERVATION DE LA NATURE

Par Mohammed Drihem

L’Ecole Supérieure de Technologie de Khénifra a organisé ; Jeudi 16 Mars 2023 dernier ; une journée nationale sur le thème: « Tourisme Durable et Conservation de la Nature ».

Cette rencontre scientifique a été une opportunité d’échange d’idées et d’informations entre les différents participants et principalement, entre les scientifiques, les professionnelles et les étudiants de l’EST de Khénifra et particulièrement ceux de la Licence professionnelle – option Tourisme durable et conservation de la nature – qui est à sa première année à Khénifra.

Au programme de cette Journée nationale selon Pr Khaffou Mhamed coordinateur de la dite licence professionnelle et de la journée scientifique en question; Trois sessions plénières après celle consacrée à l’Ouverture officielle de la journée et ce ; en vue de débattre des « Défis de Conservation de la Nature », de « la place du Tourisme Durable dans la Conservation de la Nature », des « Expériences et opportunités du Tourisme de la Nature » et enfin de la « digitalisation et le management du tourisme durable ».

Comme il s’agit d’une licence professionnelle consacrée au « Tourisme durable et conservation de la nature », nous avons jugé obligatoire de construite un pont entre l’école et ses étudiants (tes) et les secteurs socio-économiques d’où l’idée de l’organisation de cette journée nationale ajouta Pr Khaffou.

Pour lui, c’est là l’occasion d’une rencontre et d’échange entre nos étudiants et les acteurs socio-professionnels, les associations, les coopératives et les bailleurs de fonds concernés par le tourisme durable et par la conservation de la nature

Une pléiade d’enseignants-chercheurs, d’experts, d’acteurs associatifs et de responsables de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, et du ministère du Tourisme ont participé aux travaux de cette journée scientifique nationale et animé les débats lors de chacune de ses trois sessions de travail.

A noter que vu la nécessité impérieuse actuelle de la protection de la nature par le développement d’approches valorisant le potentiel naturel sans le perturber ; le tourisme durable se présente comme l’une des meilleures alternatives qui ont déjà montré leur efficacité dans la mutualisation des trois principes du développement durable.

Dans ce cadre, on relève que dès l’année universitaire (2022-2023), l’Ecole Supérieure de Technologie de Khénifra a créé une Licence Professionnelle en Tourisme Durable et Conservation de la Nature qui a pour objectifs d’accompagner les programmes nationaux sur le tourisme durable, d’accompagner notamment la stratégie du ministère du tourisme au niveau local et régional; de préparer aux métiers du tourisme durable, de former des cadres capables d’appréhender la dimension du développement durable et local sous les différents aspects (scientifique, économique, social et ressources naturelles et d’accompagner enfin ; la stratégie régionale de développement durable.