Le Conseil d’Administration de L’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de la région Souss-Massa Approuve plusieurs projets

Par Mohammed Drihem



Samedi 09 décembre dernier le Conseil d’administration de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Souss-Massa a tenu sa session ordinaire au titre de l’année 2023 au siège de la Wilaya de la région Souss-Massa sous la présidence de Houcine Kodad, Inspecteur général des affaires administratives et financières du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports, au nom du ministre.

La séance d’ouverture de cette session a été maequé par un discours de Kodad Houcine, prononcé au nom du ministre, dans lequel il a souligné que le cadre procédural de mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 définit les programmes, initiatives et procédures de transformation qui seront mis en œuvre au cours des années 2023-2024, qui ciblent l’école publique, à travers des mesures concrètes et tangibles, dans la dynamique de transformation au sein de la classe, avec des élèves maîtrisant les apprentissages et les compétences requises, et dans le renforcement de leur ouverture, rappelant les vingt programmes du cadre procédural.

Le président de la séance a également souligné que le ministère aspire à réaliser trois conditions fondamentales de succès, liées à l’établissement d’une gouvernance efficace qui s’appuie sur des structures et des mécanismes appropriés pour atteindre la qualité. En établissant un cadre de financement approprié permettant de sécuriser les ressources financières nécessaires ; Outre l’implication de tous les acteurs et leur engagement commun en faveur des objectifs de la réforme ; D’autant qu’il s’agit d’ateliers communautaires ambitieux et cruciaux pour l’avenir de notre pays. Il a souligné que le ministère tient à fournir tous les moyens et équipements nécessaires aux acteurs éducatifs, tout en renforçant leur initiative et en les dotant d’approches et de matériels pédagogiques appropriés, tout en établissant les mécanismes nécessaires pour les motiver à créer un climat éducatif sain qui stimule la concentration et conduit à une réussite scolaire encourageante.

L’Inspecteur général a souligné que cette année est une année charnière dans le processus de réforme et pleine de développements, notant les résultats encourageants produits par la première évaluation du programme de traitement et d’accompagnement éducatif mis en œuvre dans le cadre du Projet des établissements Pionniers.

Après ce, le président de séance a donné la parole aux présidents des commissions permanentes émanant du Conseil d’administration pour donner lecture à leurs rapports. Il s’agit de la commission des affaires financières et économiques, du comité de coordination avec le secteur de la formation professionnelle et du comité de coordination avec le secteur de l’enseignement supérieur.

A la même occasion, Mme Wafaa Chakir, Directrice de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Souss-Massa, a fait une allocution détaillée dans laquelle elle a exposé les résultats intermédiaires de la mise en application de la feuille de route 2022-2026 et de la mise en œuvre du cadre procédural du plan d’action régional 2023-2024, outre le projet de plan d’action et de budget régional pour l’année 2024, et le projet de plan de l’Académie régionale de formation continue pour l’année 2024, et un projet d’accord-cadre entre l’Académie régionale de l’éducation et de la formation et le Conseil de la région Souss-Massa relatif au financement et à la mise en œuvre du programme d’amélioration des affaires éducatives et sportives dans la région Souss-Massa 2023-2027.

En ce qui concerne la gouvernance, la directrice de l’Académie a présenté deux documents, le premier relatif au projet de manuel de procédures financières et comptables, et le second relatif au projet de manuel d’opérations pour gérer un domaine d’accompagnement social meilleur et contrôlé.

La présentation faite par la Directrice de l’Académie a également abordé le processus de planification du retour à l’école après le tremblement de terre du 8 septembre 2023, notamment dans la province de Taroudant, où elle a exposé les mesures immédiates prises pour garantir le droit à la vie et à la sécurité d’abord, puis les scénarios possibles pour continuer à dispenser le programme éducatif. Le transfert des élèves de ces zones touchées a constitué une solution appropriée et rapide pour garantir aux apprenants la possibilité de poursuivre leurs études, notamment au niveau secondaire. L’Académie régionale, en collaboration avec ses partenaires, a également travaillé pour fournir des tentes et des unités préfabriquées offrant des conditions matérielles appropriées à la réussite scolaire.

Afin d’aider les élèves à retrouver leur équilibre psychologique, l’Académie régionale d’éducation et de formation a commencé à organiser des rencontres rapprochées et des ateliers avec des étudiants et des étudiantes, avec un accompagnement et un accompagnement psychologique pour les sortir des répercussions laissées par la tragédie du tremblement de terre.

Par la suite, a été ouvert le débat où les interventions des membres du Conseil d’Administration, ont porté sur le suivi et l’évaluation des résultats intérimaires, tant quantitatifs que qualitatifs, obtenus par l’Académie Régionale d’Education et de Formation du Souss- La région de Massa, tout en présentant un certain nombre de propositions visant à investir les acquis pour améliorer le système éducatif au niveau régional et assurer une mise en application fluide et optimisé de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous.

Les interventions des membres du Conseil d’administration, ont été suivies par des précisions et explications fournies par l’Inspecteur général des affaires administratives et financières au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports, et la Directrice de l’Académie régionale de l’Éducation et de la formation de la région Souss-Massa et par l’approbation à l’unanimité des membres du conseil des deux projets de plan d’action et le budget 2024, ainsi que le projet de plan régional de formation. Poursuivant en 2024, le projet d’accord-cadre entre l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région Souss-Massa et le Conseil de la région Souss-Massa, relatifs au financement et à la mise en œuvre du programme d’amélioration des affaires éducatives et sportives dans la région Souss-Massa, seront mis en œuvre sur une durée de quatre ans.