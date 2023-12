La Maison du Parc National d’Ifrane

Organise un Atelier de concertation et d’échange

Avec les parties prenantes autour du Projet :

Activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane (PNI).

Mohammed Drihem

Comme convenu, la maison du Parc National d’Ifrane a accueilli Jeudi 07 décembre dernier les travaux d’un atelier de concertation et d’échange avec les parties prenantes du PNI pour l’élaboration de la charte de développement touristique du parc axée sur les sports de nature.

Initié dans le cadre du projet de coordination et mise en œuvre des activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane (PNI) lancé par l’ANEF ; cet atelier a constitué une plateforme d’information et d’échange entre les différentes parties prenantes du PNI, dont les débats et les échanges ainsi que les résultats attendus permettront de contribuer à l’élaboration d’une charte de développement touristique du Parc National d’Ifrane.

Dans sa Déclaration de Presse, Lahcen Oukanou chef du pole écotourisme au Parc National d’Ifrane a tenu de précisé que les principaux objectifs de cet visent à sensibiliser les parties prenantes locales du PNI sur l’importance de l’élaboration d’une charte de développement du tourisme, recueillir les avis et les propositions des parties prenantes sur les divers aspects de la charte, s’entendre avec les parties prenantes sur une vision commune pour le tourisme au sein du PNI, diagnostiquer les premières pistes quant aux mesures à même d’être prises par les diverses parties prenantes pour le développement du tourisme durable au niveau du PNI et s’assurer enfin que la charte à développer est compatible avec la vision et les intérêts des diverses parties prenantes.

Pour sa part ; le Directeur de Contact Suisse Didier Krumm, la fondation Swisscontact est engagée dans le développement du touristique durable au Maroc depuis 2020. Elle a lancé un premier projet dans le Géoparc M’Goun pour renforcer cette destination touristique du Haut Atlas afin d’attirer plus de visiteurs. Dans ce cadre a-t-il ajouté, elle a travaillé sur la rénovation des gîtes ruraux et le développement des sports de montagne comme le rafting, le VTT et l’escalade.

Pour ce nouveau projet localisé dans le parc national d’Ifrane ; a-t-il poursuivi ; il vise à développer les activités de pleine nature en collaboration avec les communautés locales pour permettre la découverte du patrimoine culturel et naturel de ce territoire et cet atelier organisé ce jeudi à la Maison du Parc National d’Ifrane a pour objectif de développer une charte de développement touristique du parc en concertation avec les acteurs locaux. Cette charte sera un cadre de référence pour organiser les sports de nature tout en préservant la biodiversité.

A rappeler que le Projet « activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane » est un projet pilote initié par l’ANEF qui vise à contribuer au développement local, économique et social du pays, en accompagnant la mise en place d’une démarche de gouvernance et de gestion du PNI plus participative, grâce à l’implication des populations riveraines.

Par la structuration d’un tourisme extensif, à faible impact dans le parc, centré sur les sports de nature, ce projet selon ces initiateurs ; constituera un levier économique pour l’emploi, la promotion sociale, et le renforcement des capacités des acteurs. Il comporte plusieurs innovations, en tant que premier projet au Maroc qui fait le lien entre les vertus du développement du sport au travers des activités de pleine nature et la conservation/gestion/valorisation des parcs nationaux dans des zones de montagne, tout en proposant des solutions pérennes de financement de cette conservation de la biodiversité.

Avec un potentiel de réplicabilité fort dans d’autres Parcs Nationaux du Maroc, tant sur le plan des outils méthodologiques que sur le mécanisme de financement alternatif pour la conservation de la biodiversité, ce projet pilote précise-t-on ; préparera une évolution à plus long terme des parcs nationaux. Il profitera directement aux communautés du territoire du PNI en offrant une diversification d’activités complémentaires aux activités traditionnelles.

Pour ses concepteurs, Le projet vise à contribuer à la conservation de la biodiversité des parcs nationaux, à la valorisation et au renforcement de la résilience de leurs territoires par le développement cohérent et intégré d’activités de pleine nature, filière d’activités « bas carbone ».

Son objectif global c’est de développer, au sein du Parc National d’Ifrane, une stratégie d’écotourisme ancrée et consommant localement, afin de renforcer le financement de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles et profiter aux populations locales. Il doit aussi servir de modèle réplicable pour les autres Parcs Nationaux au Maroc.

Dans cette optique ajoute-t-on ; ce projet vise à atteindre trois objectifs spécifiques à savoir : Restaurer et conserver les paysages et la biodiversité du PNI et assurer le financement pérenne de la conservation, Organiser le développement des activités de pleine nature en collaboration avec les populations locales pour permettre la découverte du patrimoine naturel et culturel du Parc National d’Ifrane et enfin, Faire des activités de pleine nature un levier de développement local, d’intégration et de promotion sociale des zones défavorisées de montagne.

Ce projet est organisé enfin autour de trois composantes qui vise à Initier un cercle vertueux pour la conservation des écosystèmes, des habitats, la réintroduction des espèces disparues et leur protection grâce à la dynamique des activités de pleine nature, source de financement pour la conservation, à Organiser et développer dans le Parc National d’Ifrane en concertation avec les parcs nationaux français, des pratiques responsables et durables des activités de pleine nature et assurer la mise en réseau des parcs nationaux du Maroc et aussi, Faire des sports de nature un levier d’intégration et de promotion sociale des zones défavorisées de montagne.