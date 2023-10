L’impasse d’une coalition syndicale.

Akabbach Mohammed



Les quatre syndicats les plus représentatifs au Maroc ,à savoir ;l’UGTM , l’UMT, la CDT et la FDT ont commis la double gaffe d’avoir, premièrement courber l’échine devant l’objection gouvernementale de ne plus laisser infiltrer aucune information au sujet du dialogue social lancé quelques semaines avant, au terme d’un engagement bipartite signé le 14 janvier 2023 , engagement qui va garantir une opacité dans les négociations entre les parties concernés. Et d’avoir, en second lieu, leurré la masse professorale laborieuse en quête de nouvelles dispositions pouvant la réconforter , alors qu’elle n’a récolté que des déclarations pompeuses et irréalistes et irréalisables.

Comment ces syndicats ont-ils pu feinter une masse colossale de fonctionnaires de l’Etat, enseignants dans leur majorité, par le seul prétexte de prétendre militer pour leur intérêt, alors qu’en réalité ils ne défendent que les leurs et ceux de leur progéniture et les membres les plus proches de la junte syndicale.

Que les quatre syndicats ont choisi volontairement ou sous pression de céder au conditions draconiennes du ministère de tutelle, ils vont inéluctablement finir par être éjecté par les masses laborieuses qui n’ont jamais failli à leur devoir d’intercepter tout ce qui est de nature à trahir leur confiance.

En outre, nous allons même exagérer si nous qualifions de ‘’plus représentatifs ‘’ des syndicats qui n’ont pas atteints les 3% de la masse électorale ,toutes tendances confondues. Ce qui explique encore une fois , non seulement une crise de confiance endémique et injustifiable attisée par les tractations politiques et partisanes, mais aussi une précarité dans les relations interpersonnelles des professionnels des métiers de l’éducation, ainsi que la présence d’une rivalité malheureusement insensée, qui se fait sentir entre les cycles du système éducatif.

Il ‘est pas donc aisé de concevoir que les quatre puissants d’un temps révolu sont désormais face à une indignation sans précédent, et bientôt ils risquent d’être jeté dans les oubliettes. Motif : ils sont devenus de simples fonctionnaires ou consultants détachés auprès du gouvernement pour légitimer les décisions de cette dernière. En de simples termes, ils sont devenus plus makhzeniens que le makhzen lui-même .Inutile d’en citer les causes et les conséquences, ils sont à gogo. Ce qui est absolument certain c’est que l’avenir de la configuration syndicale sera inévitablement autre que celui auquel nous assistons actuellement. Bye bye la rente .Bye bye le clientélisme syndical .Bye bye à toute forme de relation utilitaire ou sélective . Nous sommes désormais au seuil d’une nouvelle conception du syndicalisme après que corps enseignant aie connu un ébranlement qualitatif et quantitatif qui l’a retiré d’une léthargie profonde . Une brèche salvatrice est donc ouverte et l’on peut être optimiste au sujet du sort de nos revendications , à condition ,bien sur, d’honorer nos engagements sur le terrain , alors que nos prestigieux syndicats, bientôt déphasés, vont laisser plumes et poils dans leur dernière bataille après qu’un assaut inattendu, mais savamment préparé par les coordinations de différents catégories d’enseignants , les ait surpris . Coordinations qui ne cessent de pulluler parallèlement à l’incapacité des décideurs et des syndicats « les plus représentatifs » de trouver des solutions réconfortantes et appropriées au sujet de leurs revendications légitimes.

Akabbach Mohammed (P.E.P) lésé dans ses droits / Kénitra