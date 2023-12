Activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane (PNI).

Objet d’un Atelier de concertation et d’échange

avec les parties prenantes à Azrou

Mohammed Drihem

Dans le cadre du projet de coordination et mise en œuvre des activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane (PNI), la Direction de ce dernier organise un atelier de concertation et d’échange avec les parties prenantes du PNI pour l’élaboration de la charte de développement touristique du parc axée sur les sports de nature.

Prévu pour le jeudi 07 décembre 2023 au siège de la maison du Parc National d’Ifrane à Azrou, cet atelier constituera une plateforme d’information et d’échange avec les différentes parties prenantes du PNI, dont les débats et les échanges prévus ainsi que les résultats attendus permettront de contribuer à l’élaboration de ladite charte de développement touristique du Parc National d’Ifrane.

Ce projet novateur pour la Parc National d’Ifrane a pour objectifs de sensibiliser les parties prenantes du PNI sur l’importance de l’élaboration d’une charte de développement du tourisme, recueillir les avis et les propositions des parties prenantes sur les divers aspects de la charte, s’entendre avec les parties prenantes sur une vision commune pour le tourisme au sein du PNI, pré-diagnostiquer les premières pistes quant aux mesures à même d’être prises par les diverses parties prenantes pour le développement du tourisme durable au niveau du PNI et s’assurer enfin ; que la charte à développer est compatible avec la vision et les intérêts des diverses parties prenantes.

Au programme de cet atelier après une Introduction et le mot de bienvenue du Directeur du PNI ; la Présentation de la démarche d’élaboration de la charte, suivi d’une brève session de questions/réponses suivie de la présentation des résultats du benchmark, notamment les bonnes pratiques recueillies, suivie d’une discussion

Quatre sessions de travail sont programmées notamment pour débattre de la « vision globale pour le tourisme au sein du PNI », des « principes et/ou orientations pour le développement touristiques au sein du PNI », des « cibles/organismes concernés par la charte », des « principales mesures pour la concrétisation de la vision de développement du tourisme axée sur les sports de nature » et de la «gouvernance de la charte et suivi et évaluation des engagements » pour clôturer les travaux de l’atelier par une Restitution des travaux.