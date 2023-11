MARCHE VERTE : LE GOUVERNEUR D’IFRANE LANCE DES PROJETS DANS LA VILLE D’AZROU.

Par Mohammed Drihem

En célébration du 48ème Anniversaire, le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a procédé mardi 07 novembre 2023 au lancement des travaux de construction d’un Marché Solidaire au centre de la Ville d’Azrou capitale économique de la Province.

Prévu sur une superficie globale de 1500 mètres carrés ; ce projet à caractère commercial dont l’enveloppe budgétaire s’élève à 7.768.644 Dhs comporte une zone de stockage et de réfrigération au sous sous-sol, une grande salle d’exposition et de vente des produits du terroire avec cafeteria au rez-de-chaussée et des locaux administratifs et ateliers à l’étage.

Par la même occasion ;Abdelhamid El Mazid s’est rendu au Quartier populaire de Sidi Assou d’Azrou ou il a inauguré un terrain sportif de proximité réalisé par le conseil provincial d’Ifrane pour un montant de 1.293.978 Dhs.