LA FRMSAFH ORGANISE LE CHAMPIONNAT DU MAROC DE BREAKDANCE

La Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobics, Fitness, Hip Hop et Disciplines Assimilées (FRMSAFH) organise le Championnat du Maroc de Breakdance. Bboys et Bgirls ouvert aux marocains résidents et ressortissants marocains résidant à l’étranger désireux d’intégrer l’Équipe Nationale du Maroc de Breakdance.

Cette compétition se déroulera en deux phases (Qualifications et Finales) et chacune d’elles se déroulera en deux tours durant lesquels, les participants (es) sont appelé à envoyer une vidéo avec une chorégraphie libre d’une durée de 60 à 90 secondes. La musique du DJ. Red Shirt dédiée est disponible sur le lien web de la compétition. Un jury désigné par la Fédération notera les performances des participants conformément au règlement des compétitions de la FRMSAFH et les prix seront remis aux trois finalistes de chaque catégorie.

Démarche à suivre par les compétiteurs :

S’inscrire sur le module Championnat National de Breakdance de la plateforme Bayanati

En langue arabe :

https://www.frmsafh.com/bayanati/index.php/338815?lang=ar

En langue étrangère :

https://www.frmsafh.com/bayanati/index.php/338815?lang=en

Lien Modalités de participation :

https://www.frmsafh.com/bayanati/index.php/273495?lang=fr

Le Téléchargement de la musique du DJ. Red Shirt dédiée est disponible sur le lien web en utilisant le numéro fourni lors de l’nscription pour s’identifier au début de la vidéo pour se filmer ou se faire filmer interprétant le passage. La vidéo ne devra subir aucun montage ou effets audiovisuels

À chaque étape, si l’athlète est sélectionné, il doit créer une chorégraphie libre avec un contenu différent pour chaque tour, d’une durée entre 60 et 90 secondes

Envoyez la vidéo sur la page Facebook de la Fédération : Breakdance Morocco : www.facebook.com/BreakdanceMorocco

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT

Qualifications (en ligne):

Étape 1:

envoi de la première vidéo : du 20 novembre au 20 décembre 2020

Résultat du 1er tour : le 04 Janvier 2021

Étape 2:

envoi de la deuxième vidéo : du 05 au 20 janvier 2021

Résultat du 2ème tour : le 04 février 2021

Finales:

En cas d’organisation des finales en mode présentiel : Les phases finales du Championnat du Maroc auront lieu le 06 mars 2021 à Rabat

En cas d’organisation des finales en ligne :

Étape 3:

envoi de la troisième vidéo : du 05 au 10 mars 2021

Résultat de la demi-finale : le 17 mars 2021

Étape 4:

envoi de la quatrième vidéo : du 19 au 24 mars 2021

Résultat de la finale : le 30 Mars 2021

Les vidéos des 4 premiers de chaque catégorie ainsi que celles du podium général seront diffusées sur les réseaux sociaux de la FRMSAFH. Les Bboys et Bgirls qualifiés intégreront l’Equipe Nationale du Breakdance.

CATEGORIES CONCERNEES PAR CE CHAMPIONNAT

Effectif retenu à l’issue des qualifications

Catégories

1er tour

2ème tour

Bboys adultes

32

4

Bgirls adultes

8 ou 16

4

Bboys et Bgirls cadets (Mixte)

8 ou 16

4

Mohammed Drihem