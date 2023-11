Qui est le véritable terroriste, Hamas ou Israël ?

Par Mohamed INFI



Peut-on considérer comme terroristes les gens qui se battent pour être libres ? Lutter pour recouvrer sa terre usurpée par l’occupant est-il un acte terroriste ? La résistance d’un peuple colonisé n’est-elle pas un acte légitime ? L’occupant n’agresse-t-il pas avant d’usurper la terre d’autrui ?…

Les palestiniens, toutes factions (ou mouvements) confondues, sont des résistants et non pas des terroristes même s’ils sont parfois obligés de recourir à la violence pour faire valoir leurs droits ou tout au moins les faire connaitre ; mais il n’y a pas lieu d’amalgamer résistance et terrorisme. La comparaison que fait Netanyahu entre Hamas et Daech n’est qu’une mascarade par laquelle il cherche à justifier l’injustifiable. En refusant le cessez-le feu, il montre sa soif du sang palestinien. C’est un sanguinaire, un meurtrier, un criminel notoire. Il est pire que Daech. Ce qu’il fait à Gaza dépasse toutes les limites. Daech, tout barbare qu’il soit et malgré sa présence un peu partout, n’arrive pas à commettre autant d’atrocités et d’horreurs que Netanyahu.

Il est vrai que Daech est un mouvement terroriste qui sème la terreur partout dans le monde ; c’est cela qui a justifié la naissance de la coalition internationale contre Daech ; mais Hamas, quoi qu’il en soit, ne peut être comparé à Daech car il s’agit d’une composante du Mouvement de libération palestinienne et non pas d’un mouvement international. De plus, la résistance palestinienne n’a pour objectif que de libérer ses territoires occupés en 1967 en vue de jouir de droit à avoir un Etat indépendant, viable dont les frontières sont reconnues par les institutions internationales.

Malheureusement, les pays occidentaux (les Etats-Unis en tête) font du principe de présomption de légitime défense un prétexte pour justifier les atrocités que commet Israël. Le soutien inconditionnel que lui témoigne l’Occident l’encourage à faire fi de toutes les règles internationales relatives aux affrontements et aux conflits bilatéraux. Rien donc ne l’empêchera de fouler au pied toutes les valeurs humaines et morales, tant qu’il est traité comme un enfant gâté.

Cet enfant gâté a grandi, on le sait, sous la tutelle de l’Occident colonialiste. C’est lui qui l’a implanté en Palestine et lui a assuré toutes les conditions de vie aux dépens des palestiniens qui ont été chassés de leur terre. Ce bâtard gâté ne connaissait pas d’interdits, n’avait pas de limites ; il se permettait tout ; ce n’est donc pas étonnant qu’il défie actuellement le monde entier, y compris les institutions internationales (le Conseil de sécurité, à titre d’exemple). La destruction massive des hôpitaux, des écoles, des églises, des mosquées, des habitations (immeubles très peuplés), des ambulances… fait des milliers de victimes innocentes (enfants, femmes, civils de tous âges…) qui ne sont pour rien dans ce conflit dramatique. C’est là la preuve de sa barbarie, de sa sauvagerie, de sa bestialité, de sa criminalité…

Il est vrai que c’est Hamas qui a déclenché cette crise abominable. Mais l’on sait que Gaza est sous blocus depuis des années ; les conditions de vie y sont lamentables. Est-ce donc le désespoir qui a poussé Hamas à entreprendre une telle aventure ou s’agit-il d’un piège qui lui a été tendu et dans lequel il est tombé bêtement ? Si c’est si le cas, quel est le rôle de l’Iran et ses alliés dans ce complot ? Ne l’ont-ils pas encouragé dans son entreprise en lui promettant appui et participation, puis ils l’ont laissé seul ? Autant et tant de questions que l’avenir pourrait peut-être éclairer.

En tout cas, ce qui est clair, c’est qu’Israël veut exterminer la population de Gaza en massacrant une bonne partie et en poussant le reste à fuir. Tenant compte de ces faits, qui est donc le plus dangereux pour la paix dans le monde, Hamas qui n’est qu’une faction de la résistance palestinienne, ou Israël qui a choisi le terrorisme d’Etat pour exterminer toute une population qui n’est ni armée ni responsable des actes de ses chefs ? Et à supposer que Hamas soit un groupe terroriste, qui est le plus dangereux, le plus condamnable, le terrorisme d’un groupe ou celui d’un Etat ? Israël est un Etat raciste, terroriste, exterminateur et expansionniste. C’est une tumeur greffée au Moyen-Orient, et elle risque de faire éclater toute la région.

En conclusion, Israël commet un crime de guerre à Gaza. Ce crime ne doit pas rester impuni. Israël doit répondre de ses actes criminels (génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité) devant le tribunal pénal international.