LE CPDH D’IFRANE EN CONCLAVE ET APROUVE 28 PROJETS POUR UN MONTANT GLOBAL DE 3.139.047 DIRHAMS

Par Mohammed Drihem



Jeudi 02 Novembre 2023, le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a présidé les travaux de la troisième session du Comité Provincial de Développement Humain d’Ifrane (CPDH) consacrée à l’étude et approbation des projets d’AGR présentés dans le cadre du Programme 3 ; « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes », au titre de 2023 aussi bien en ce qui concerne l’amélioration des revenus que l’entrepreneuriat.

Dans son exposé, le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) Moubarak Mimouni présenté les différents projets a discuter et à approuver par les membres du CPDH. Il s’agit de deux projets d’entreprises SARL pour un montant total de 556300 Dhs financés à hauteur de 359475 Dhs par l’INDH (soit 64,61% du montant Global) et trois projets de coopératives pour un montant global de 783155 Dhs financés par l’INDH à hauteur de 493619,4 Dhs (soit 63,03 % du montant global).

Ces cinq projets approuvés à l’unanimité des membres du CPDH d’Ifrane ont été présenté dans le cadre de l’axe de l’amélioration des revenus du Programme 3 en question.

Par la même occasion, les membres du CPDH d’Ifrane ont approuvé à l’unanimité 23 projets présentés par de jeunes entrepreneurs dans l’Axe de l’entrepreneuriat du même programme 3 : « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes » et financés par l’INDH pour un montant global de 1799592 Dhs.

Sur ce, la parole a été donné au président de l’Association Provinciale pour le Développement économique et social ; Directeur de la Plateforme des Jeunes d’Ifrane qui a présenté le bilan des activités de ladite plateforme depuis Janvier 2023 à ce jour en précisant que cette dernière a accueilli et écouté 912 porteurs de projets et idées de projets dont 633 Hommes et 279 Femmes pour orienter 523 vers l’emploi salarial et 192 vers l’auto emploi.

Pour lui, la plateforme a organisé l’Opération de Recrutement de 117 Educateurs dont 89 éducatrices de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire FMPS, l’Opération Opération de Recrutement de 214 Assistant Ressources Humaines (ARH France) et l’Opération de Recrutement des guides touristique.

En matière de renforcement des capacités des associations avait-il ajouté, la plateforme avait réussi des Actions de formation (coaching entrepreneurial) au profit de 10 associations et 26 candidats bénéficiaires.

Pour sa part ; le représentant du bureau d’étude a fait un exposé consacré au rappel des objectifs chiffrés de ses engagement vis-à-vis du CPDH d’Ifrane, aux résultats atteints durant la première période et aux leçons tirées de cet expérience.

Intervenant lors de cette réunion du CPDH d’Ifrane ; le Gouverneur de la province Abdelhamid El Mazid a incité les différents intervenant au niveau de la Plateforme Provinciale des jeunes d’Ifrane et notamment tous les membres du Comité Provincial pour le Développement Humain (CPDH) institutionnels soient-ils ou associatif et ce, à doubler leurs efforts dans le cadre d’un politique de proximité en vue de toucher et de sensibiliser plus de jeunes porteurs de projets ou idées de projets à travers les différentes collectivités territoriales de la Province car ; avait-il relevé ; il est inconcevable de remarque qu’aucun projet n’a été présenté par exemple au niveau des collectivités de Bensmim, Ainleuh et de Sidi Makhfi et que toutes les autres collectivités territoriales mis à part celle d’Azrou (11 projets) n’ait enregistré que 01 à 04 projets par collectivité.

Pour se faire avait-il ajouté, vous êtes invités à faire adhérer les représentants de l’autorité dans vos actions de communications et de sensibilisation qu’il faut renforcer et améliorer pour toucher le maximum de jeunes à travers la province et qui sont nombreux ; j’en ai la conviction, à porter un projet ou une idée de projets mais qui ne savent pas quoi faire ou quelle porte frapper pour être accompagnés et soutenus dans la réalisation de leurs projets.

Au terme de son intervention ; Abdelhamid El Mazid a réitéré son souhait de voir tous les membres de CPDH en œuvre et d’une manière quotidienne pour prêter main forte à tout ce qui ce fait par la DAS, le Bureau d’Etude et par l’APDES au niveau de la plateforme ne serait-ce que par des suggestions, des remarques et des idées pour aller de l’avant et ne pas attendre ces réunions périodiques du CPDH qui doivent etre aussi un lieu de discussion, de critiques et d’échanges d’idées et non pas un lieu pour dire « OUI » j’approuve seulement.