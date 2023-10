ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ AU PARC NATIONAL D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Mardi 17 octobre 2023 ; la Maison du Parc Naturel d’Ifrane a abrité les travaux d’un atelier de démarrage du projet intitulé : « Les activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane » d’une enveloppe budgétaire total de 7 675 000 EUR, co-financé par le Royaume du Maroc (5 875 000 EUR soit 77 % du budget total) et le FFEM (1 800 000 EUR soit 23 % du budget total).

Au programme de cet atelier de lancement organisé par l’Agence Nationale des Eaux et Forets à la maison du Parc National d’Ifrane ; une « présentation du programme et des objectifs de l’atelier » faite par le Directeur du Parc suivie de sa communication sur le « Parc National d’Ifrane: Site pilote pour la mise en œuvre de la stratégie : Forets du Maroc 2020-2030 » et d’une présentation du « Projet d’Activités de Pleine Nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane » faite par les représentants respectifs des opérateurs Oréade Brèche et Swisscontact.

Contacté par notre corréspondant sur place, Stephane RIVAIN directeur général d’Oreade Breche chargé du pilotage du projet activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane, a souligné que c’est là un grand projet pilote chargé de beaucoup d’innovation, d’inéquation et de changement dans la façon d’aborder l’écotourisme et la conservation de la biodiversité dans le parc national.

Ce projet avait-il ajouté est composé de trois grandes composantes dont l’une est trop orientée vers la biodiversité avec une réflexion sur la gestion du parc national, sur une amélioration des conditions de suivi des espèces, des écosystèmes et sur la réintroduction de certaines espèces de félins et le point fort aussi de cette composante en terme d’innovation précisa-t-il ; c’est d’organiser des financements alternatifs au parc au travers de différentes fondations internationales qu’on va essayer d’aller chercher et voir comment le parc peut établir des relations avec eux. Les deux autres composantes sont plus orientées sur les sports de nature et sur le développement d’un écotourisme doux qui répond au patrimoine naturel du parc national pour le valoriser et en faire un point fort au niveau du Maroc alors que la dernière composante et surtout orientée sur l’implication locale pour la mise en œuvre des activités au travers des appels à projets d’initiatives locales, de formations et d’appui aux porteurs de projets.

Pour sa part ; Didier Krumm · Directeur Swisscontact Maroc nous a déclaré à notre corréspondant : « notre objectif est de développer les sports de nature dans le cadre du projet global de la conservation de la biodiversité du parc national d’Ifrane ». On va démarrer avec un diagnostic pour identifier les potentialités des différents sports de nature pour pouvoir les développer, aménager aussi les sites ou vont se pratiquer ces sports et le second volet se sera tout ce qui est de l’accompagnement des porteurs des projets dans les sports de nature qu’on va identifier et il y’aura des appels à projets pour accompagner ces projets en terme financier, technique et en terme de formation et renforcement des capacités des jeunes qui vont proposer des projets qu’ils vont ; par la suite ; commercialiser auprès des visiteurs et des touristes du parc.

Concernant les sports de nature ciblés, Didier Krumm a souligné que dans l’attente des résultats du diagnostic de ces activités de pleine nature, on sait déjà qu’il y’en a beaucoup comme l’escalade, la pêche touristique, les VTT, le tourisme équestre qui est mentionné aussi

A rappeler qu’en appui à la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » et à sa déclinaison au niveau des parcs nationaux, ce projet-pilote teste de nouvelles approches au niveau du parc national d’Ifrane visant à concilier la conservation de la biodiversité et le développement d’un tourisme de nature responsable, générateur de revenus et d’emplois locaux.

Selon ces initiateurs et leurs partenaires ; ce projet a pour finalité la conservation de la biodiversité des parcs nationaux et le renforcement de la résilience de leurs territoires et de leurs communautés. Il s’agit de développer, au sein du Parc national d’Ifrane, une filière d’écotourisme ancrée et consommant localement, reposant sur des activités de pleine nature « bas carbone », qui contribue à la gestion durable des ressources naturelles, au financement de la conservation de la biodiversité, et qui profite directement aux populations locales. Le projet doit servir de modèle réplicable pour les autres Parcs nationaux au Maroc. Il est organisé autour de trois composantes à savoir : Initier un cercle vertueux pour la conservation des écosystèmes, des habitats, la réintroduction des espèces disparues et leur protection grâce à la dynamique des activités de pleine nature, source de financement pour la conservation, Organiser et développer dans le Parc national d’Ifrane en concertation avec les parcs nationaux français, des pratiques responsables et durables des activités de pleine nature et assurer la mise en réseau des parcs nationaux du Maroc et enfin ; Faire des sports de nature un levier d’intégration et de promotion sociale des zones défavorisées de montagne.

Les principaux résultats attendus de ce projet novateur sont le renforcement de l’efficacité de la conservation de la biodiversité dans le PNI, la mise en place des activités de pleine nature le renforcement de l’attractivité du parc, le renforcement de la collaboration entre les acteurs locaux et le renforcement du développement économique et l’intégration sociale des populations défavorisées.