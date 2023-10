Les activités de pleine nature au service

de la biodiversité du Parc National d’Ifrane

objet d’un atelier de lancement à la Maison du PNI

Par Mohammed Drihem

Mardi 17 octobre 2023 la maison du Parc National d’Ifrane (PNI) sera au rendez-vous avec la tenue d’un Atelier de communication autour du Projet FFEM : « Coordination et mise en œuvre des activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane ».

L’objectif global de l’atelier de démarrage du projet est de réunir les principaux acteurs et intervenants concernés directement par les activités prévues dans le but de les informer sur le contenu du projet, ses composantes et les activités prévues afin d’avoir une vision commune pour une mise en œuvre efficiente et assurer une cohérence et une complémentarité dans les interventions prévues dans le territoire du Parc National d’Ifrane.

Pour mieux profiter de cet évènement qui réunit les acteurs et les parties prenantes concernés par les activités et avoir un fil conducteur, les objectifs spécifiques dudit atelier visent à présenter le Parc National d’Ifrane en tant que site pilote pour la mise en œuvre de la stratégie « Forets du Maroc 2020-2030 » de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts et présenter le projet d’activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane et ses composantes.

Apres le mot d’ouverture de l’ANEF et la présentation du programme de l’Atelier par la direction du Parc Nationale d’Ifrane, l’assistance sera invitée a suivre deux communications consacrées respectivement au « Parc National d’Ifrane : Site pilote pour la mise en œuvre de la stratégie (Forets Maroc 2020-2030) » du Directeur du PNI et au « Projet d’Activités de Pleine Nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane » des responsables de « Contact Suisse » suivies de débats et d’échanges entre les participants.