Ouverture de la nouvelle saison de chasse 2023-2024 L’ANEF et la FRMC Co-organisent une Journée d’étude et de sensibilisation

Drihem Mohammed

Mardi 26 septembre 2023 dernier, le Club Les Chênes de tirs et de loisirs d’El Arjate de Salé a abrité les travaux d’une journée d’étude et de sensibilisation co-organisée à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison de chasse 2023-2024 par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et la Fédération Royale Marocaine de Chasse (FRMC).

Co-présidée par Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’ANEF et Ahmed Moussaoui, Président de la FRMC, cette journée a connu la participation d’un nombre important de chasseurs représentants les différentes associations de chasse opérant au Maroc ainsi que des gardes bénévoles.

Après lecture de sourate Al-Fatiha à la mémoire des victimes du séisme d’Al Haouz suivie des allocutions d’ouverture respectives d’Abderrahim Houmy et de M. Ahmed Moussaoui, il a été souligné l’importance de la préservation des ressources cynégétiques, ainsi que le rôle fondamental joué par les gardes fédéraux dans l’appui aux unités de l’Agence chargées de la police de la chasse. Dans ce cadre, il a été précisé que des formations sont dispensées par les experts de l’Agence aux gardes fédéraux dans divers domaines notamment en matière de législation relative à la chasse, de la détection des infractions et de la rédaction des procès-verbaux et ce, tout en mettant en avant les normes éthiques et les meilleures pratiques dans l’exercice des fonctions de la police de la chasse.

Compte-tenu du rôle important que joue la chasse dans le développement socio-économique des territoires, cette journée a été une occasion pour encourager les chasseurs, pour cette nouvelle saison, à continuer à exercer la chasse dans les zones touchées par le séisme d’El Haouz et ce, en raison des retombées économiques engendrées par cet exercice aux populations locales concernées.

Il est à souligner que l’organisation de cette journée d’étude et de sensibilisation fait suite à la mise en place du nouveau bureau de la FRMC et s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l’Agence Nationale des Eaux et Forêts et la Fédération Royale Marocaine de Chasse qui vise la collaboration entre les deux institutions notamment en matière de gestion des aménagements cynégétiques, de lutte contre le braconnage et de formation et de sensibilisation des chasseurs.

Les divers ateliers organisés, au cours de cette journée, ont permis aux participants de débattre de questions d’intérêt liées à la chasse responsable, telles que la création d’associations de chasse et de l’intégration des nouveaux chasseurs, la sécurité de la chasse et l’organisation des battues.

En fin de journée, les participants ont effectué une visite à un site de chasse pour prendre connaissances des efforts réalisés par les divers partenaires, l’ANEF, la FRMC et les associations de chasse pour la préservation de la faune sauvage en général et des ressources cynégétiques en particulier.

Cette visite s’est achevée par un lâcher de perdrix gambra, effectué par le Directeur Général de l’ANEF et le Président de la FRMC symbolisant le début de la nouvelle saison de chasse 2023/2024.

A souligner que l’Agence Nationale des Eaux et Forêts s’engage activement dans la promotion de la pratique de la chasse responsable et la préservation de la faune sauvage et de ses habitats, conformément à la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

Il est à préciser que le nombre de chasseurs au Maroc s’élève à environ 70.000 chasseurs regroupés dans plus de 2000 associations cynégétiques. Ils pratiquent la chasse dans les zones ouvertes au public ou dans les zones amodiées aux associations de chasse et aux organisateurs de la chasse touristique. Ces zones couvrent près de 4 millions d’hectares, répartis sur 1490 lots, dont 1251 sont dédiées à la chasse associative et 172 réservées à la chasse touristique profitant à 92 entreprises œuvrant dans ce secteur.

Le secteur de la chasse contribue au développement des territoires, il offre des opportunités économiques à de nombreux secteurs connexes notamment la commercialisation d’équipements de chasse, d’armes à feu, de transports, d’hébergement, ainsi que la commercialisation du gibier élevé en captivité.