L’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia met en place des mesures au profit des Marocains résidant à l’étrange

Mohammed Drihem

En application des hautes orientations royales de S.M le Roi Mohammed VI – Que Dieu l’assiste – œuvrant à accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE) dans les meilleures conditions, l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia a décidé de mettre en place des mesures conçues pour répondre efficacement aux attentes de la diaspora et améliorer les conditions de leur accueil en facilitant l’accès aux programmes, missions et services proposés par l’Agence.

Ces mesures precise-t-on visent précisément la mise en place et la prise des dispositions concernant l’activation d’un guichet spécial dédié exclusivement aux MRE en guise d’espace d’accueil équipé de moyens et supports de communication relatifs aux lois et procédures en vigueur et dont la mission principale est de recevoir et traiter les dossiers des MRE concernant l’utilisation du Domaine Public Hydraulique et d’obtenir les autorisations nécessaires avec célérité, la Création d’un espace d’accueil opérant en dehors des horaires officiels de travail, jusqu’à 20h du soir, pour un suivi attentif et une assistance adaptée aux demandes des MRE, la Mise à disposition d’un numéro de téléphone dédié aux MRE (0523 48 28 55) pour répondre à leurs questions et fournir les informations nécessaires avec célérité et la Mise en place d’un portail électronique officiel www.abhoer.ma pour permettre aux MRE d’accéder à l’ensemble des informations et aux services digitaux proposés par l’Agence.

Par ailleurs ; il y’a lieu de préciser que l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia s’engage à poursuivre ses efforts afin de garantir un service de qualité et de proximité aux MRE. Ces mesures concrètes témoignent de la volonté de l’Agence de répondre aux besoins de la diaspora marocaine et de renforcer les liens avec celle-ci.