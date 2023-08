L’ASSOCIATION AFISED ORGANISE LA 5ème EDITION

DU FETIVAL D’IFRANE DU 18 AU 21 AOUT 2023

SUR LA PLACE DE LA COURONNE

Par Mohammed Drihem

L’Association AFISED en partenariat avec la Province d’Ifrane, le conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane et le Conseil Régional de Fès-Meknès organise la 5ème Edition du Festival du Vendredi 18 au Lundi 21 Aout 2023 sur la place de la Couronne en plein centre de la Ville d’Ifrane.

Placée sous le thème de « la Foret Patrimoine National » ; cette 5ème édition du festival d’Ifrane sera marquée par la tenue d’une Conférence Nationale sur les incendies de Forêt le samedi 19 Aout 2023 et par l’organisation de Tournois sportifs « Urban Challenge » du Mini Foot, du Basket 3X3, du Volley Ball, du Tir au Plateau, du Cross-Country et du Badminton et ce, les Dimanche 20 et Lundi 21 Aout 2023.

En matière d’animation artistique, les organisateurs du festival donnent rendez-vous aux mélomanes avec quatre soirée artistiques nocturnes qui seront organisées à la place de la couronne au centre-ville d’Ifrane. Elles seront animées le 18 Aout 2023 par une Symphonie de l’art d’Ahidouss avec les deux artistes amazigh Ahouzar et Ourahou, le 19 Aout 2023 par un Group Rap Local et le Groupe H Kayen, le 20 Aout 2023 par la chanteuse Rym qui a connu un succès retentissant grâce à son single “Stylo warqa” qui a cumulé plus de 2 millions de streams sur Spotify et par l’Auteur-compositeur et interprète Dystinct et enfin ; le 21 Aout 2023 qui sera animé par le chanteur Hajib et l’orchestre musical populaire et moderne Five stars