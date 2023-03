Meet France Maroc Célèbre la Journée mondiale de la poésie Dans la Ville de Strasbourg

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de la Poésie ; le Consulat Général du Maroc à Strasbourg et Meet France Maroc (MFM) organisent une conférence sous le thème de la « Poésie : Un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix ».

Pour Hassan BENZZINE, Président-directeur général de Meet France Maroc (MFM), il s’agit là d’une rencontre des poètes avec la diaspora franco-marocaine de la région Grand-Est, France. Poésie, dialogue et paix se donnent Rendez-vous à Strasbourg le vendredi 17 mars 2023 à 17h pour fêter la journée mondiale de poésie avait-il ajouté

Selon Benzzine, l’organisation internationale Meet France Maroc (MFM), à vocation socio-économique et culturelle, en partenariat avec le Consulat Général du Maroc à Strasbourg organise cette conférence sous le thème de : « Poésie : un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix » et l’invité de marque est M. Kaïsse Ben Yahia, poète, artiste, musicien et chanteur, également Chargé de Mission au Cabinet Royal. Il sera accompagné d’autres poètes, issus de la diversité internationale et d’une animation musicale prévue également pour l’occasion.

A noter que « Meet France Maroc » (MFM), association à vocation économique, a vu le jour à Strasbourg à l’initiative d’un groupe de compétences franco-marocaines de la région du Grand Est, avec la collaboration du consulat du Royaume à Strasbourg, dans le but de contribuer à la construction d’un trait d’union solide et durable entre les deux pays.