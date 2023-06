Khalid Barkaoui

L’enfant se rend en salle de classe régulièrement pour apprendre de nouveaux savoirs et pour réussir brillamment. L’enseignant doté de compétences disciplinaires et transversales dispose de tous les atouts pour aider l’élève à s’éclater, à apprendre et à comprendre.

Néanmoins, les choses ne sont pas si simples qu’on les croyait. Le professeur est obnubilé par l’emploi du temps, par les séances qui se succèdent, par l’achèvement du programme scolaire et par les contrôles continus. Dans ce cadre, nos élèves stressent et sombrent dans l’angoisse, et pour cause, nos maîtres ne cessent de répéter à longueur de journée cette litanie : dépêche-toi mon enfant. Cette phrase assassine a des répercussions néfastes sur l’appropriation des apprentissages.

Cette phrase entrave la concentration, l’attention et la réflexion. Quand on demande à un élève de lire vite, d’écrire vite, de réfléchir vite…Il finira par faire un travail bâclé. Il finira par commettre des erreurs car il ne dispose pas de suffisamment de temps pour comprendre, pour mieux réfléchir, mieux réviser et donc il n’arrive pas à corriger et à faire un travail efficace. Cette précipitation engage l’élève dans une mauvaise voie, ce qui nuit à sa performance globale.

Quand un élève s’emploie à trouver la bonne réponse dans un climat de stress et de rapidité, il n’apprend pas à trouver des solutions innovantes et à faire preuve de créativité et d’esprit critique.

Force est de noter que la réflexion et la créativité exige un temps précieux d’écoute, d’échange et de décryptage des informations. C’est là où le bât blesse. Lorsqu’il y a une pression démesurée du temps, l’élève perd son enthousiasme, son punch, et son intérêt grandiose pour l’apprentissage.

Il est temps d’alléger les programmes, d’offrir le temps indispensable à l’élève afin de comprendre, de réfléchir et d’innover dans un environnement qui préconise le plaisir d’apprendre.

C’est le moment où jamais d’apprendre des anglo-saxons cette formule magique qui impacte positivement la qualité des apprentissages des élèves. Dans ces pays, on dit clairement à l’élève : have fun. En un mot, on demande à l’élève à apprendre, à s’éclater, à s’épanouir sans forcément le mettre sous pression temporel. Amuse-toi au lieu de dépêche-toi est une formule accrocheuse qui amènera l’enseignant à présenter des activités amusantes, ludiques et interactives.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane