CP BOULEMANECompte-rendu de la journée de formation autour des soft skills. Skoura 08/07/2023

Barkaoui Khalid

L’AMEF CP de Boulemane a organisé le 8 et 9 juillet à l’hôtel Skoura M’Daz une session de formation de haute facture, brillamment présentée par monsieur Chaouki Mohamed, formateur hors pair qui œuvre au sein du CRMFE de Sefrou. Le conférencier à mis en exergue la portée extrême que revêt les soft skills et les hard skills dans l’univers de l’employabilité. Parmi les soft skills que les acteurs du changement sont appelés à développer, on peut citer sans risque de se tromper l’intelligence émotionnelle, la créativité, l’esprit critique, la communication, la collaboration, l’esprit analytique, la résolution des problèmes complexes…

L’orateur a passé en revue les six profils susceptibles de créer une atmosphère saine et idoine qui impactera positivement la productivité des autres comme le promoteur, le persévérant…

Force est de reconnaître que monsieur Chaouki est un passionné zélé de la déconstruction des concepts de leur reconstruction et de leur remise en cause. Une chose est certaine, on a été sublimé par la qualité de la présentation de ce formateur aux compétences avérées et au profil atypique.

Ce professeur est talentueux. Il déforme les concepts pour nous former et nous engager résolument sur la voie de l’appropriation de cet anglécisme dénommé les soft skills.

Cette première journée que nous avons passé au sein de l’hôtel prestigieux et spacieux de Skoura M’Daz était un moment convivial pour renforcer les liens d’amitié et discuter du plan d’action de notre instance associative pour donner un coup de boost à notre cp et se projeter dans un avenir radieux et prometteur.

Au cours de cette journée, nous avons fait une randonnée pédestre afin de savourer et de visiter les multiples cascades qui font le bonheur des habitants de cette région verdoyante. On a immortalisé ces instants par des photos qui resteront incrustés dans les annales de notre cadre associatif.

Nous avons assisté dans la liesse et la bonne humeur au match opposant le Maroc à l’Égypte à partir de 21 heures. Le résultat en vaut la chandelle et les cadres pédagogiques qui ont assisté aux performances inouïes des joueurs locaux ont savouré la victoire éclatante des lionceaux.

Le 9 juillet, nous avons assisté à un atelier sur les soft skills avec notre jeune formateur monsieur Chaouki. Un moment d’interaction, d’échange et d’enseignements fructueux où nous avons appris énormément de choses qui vont certainement nous servir au sein de nos salles de classe.

Après le débat passionnant, le comité provincial a rendu un vibrant hommage à notre cher collègue Zouhir Achiba qui a bénéficié d’une mutation nationale à la province d’Elhajeb.

Le secrétaire général a pris la parole pour louer les qualités humaines et professionnelles de cet homme qui a occupé le poste de vice-président de notre cp. Au cours de son mandat, il s’est donné à fond pour accompagner les adhérents et les former. Il n’a de cesse d’œuvrer pour que notre structure associative jouit d’une aura et d’une crédibilité auprès des autres cp éparpillés à l’échelle nationale.

Monsieur Barkaoui a pris la parole devant une trentaine de personnes venues en masse pour prendre part aux travaux de cette manifestation pédagogique. Dans son allocution, il a mis en exergue les atouts de monsieur Zouhir, son parcours et l’apport appréciable qu’il a apporté au CP de Boulemane. Des cadeaux ont été décerné à notre collègue en signe de gratitude aux efforts déployés et au travail acharné accompli au cours de son mandat.

A noter que cette visite au village de Skoura fut une réussite phénomenale sur le plan humain et professionnel et le parterre d’enseignants présent au cours de ces deux jours a apprécié à sa juste valeur cette manifestation purement pédagogique qui a allié l’utile à l’agréable .

Membre de L’AMEF CP de Boulemane