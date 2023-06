L’examen et le stress

Khalid Barkaoui

Je pense que l’apprentissage rime avec l’évaluation qui peut prendre beaucoup de formes et de facettes. Parmi ces facettes, on peut citer le contrôle continu, la présentation d’une communication écrite ou orale, la réalisation d’un devoir à domicile, un projet de classe, un projet collectif et bien entendu l’examen normalisé. Il est vrai que nos enseignants préparent minutieusement leurs leçons, planifient des scénarios pédagogiques, mettent en place des stratégies d’apprentissage, des démarches pédagogiques, utilisent à bon escient des moyens didactiques…pour aider l’apprenant à apprendre dans un cadre sécurisant et stimulant. Après l’installation des ressources, place à l’évaluation qui est un moment très attendu pour l’élève, l’enseignant, l’administration et les parents d’élèves.

L’évaluation est une phase cruciale dans ce processus d’apprentissage pour que chacun en tire les enseignements indispensables et met la régulation appropriée, le soutien et la remédiation pour peaufiner la qualité du travail scolaire. Certes, l’examen normalisé est une source de stress et d’angoisse pour l’élève, mais aussi pour toute la communauté éducative. Le problème à mon sens ne se situe pas dans l’appréhension et la pression que pose l’examen normalisé. Il se situe au niveau de la capacité des enseignants à aider l’apprenant à gérer d’une façon optimale ce moment émotionnel crucial.

Pour ce faire, l’enseignant est appelé à préparer psychologiquement l’apprenant à dédramatiser cet ogre et à amadouer sa souffrance et son angoisse liée immanquablement aux épreuves écrites de l’examen normalisé.

L’enseignant doit impérativement aider l’apprenant à mieux préparer l’examen d’une façon méthodique et à le pousser à adopter une attitude positive à l’égard de cette épreuve.

L’enseignant est tenu aider l’apprenant à extérioriser ses émotions et à exprimer clairement ses inquiétudes. Qui plus est, des conseils judicieux et des recommandations intelligibles doivent être prodigués aux apprenants.

Il faut aussi aider les élèves à comprendre que ce qui importe le plus dans leur cursus scolaire c’est l’apprentissage et en particulier apprendre à apprendre. L’évaluation aussi occupe une importance moindre car elle vise juste à mieux connaître le degré de maîtrise des compétences des élèves et donne une idée aux contours clairs à l’enseignant pour ajuster et affiner son contenu, sa démarche pédagogique, les stratégies, le matériel mis en avant et le dispositif à mettre en place pour favoriser le plaisir d’apprendre dans de bonnes conditions.

Il est temps de cerner le stress et le mieux gérer pour être en mesure d’affronter le spectre de l’examen avec une grande confiance en soi et un dépassement de soi.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane