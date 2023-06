La place des émotions en classe

Khalid Barkaoui

Il est vrai que l’éducation d’un enfant aujourd’hui n’est pas une mince affaire. C’est un travail régulier et quotidien de la famille d’un côté et de l’institution scolaire de l’autre. Le but de l’éducation est d’amener l’enfant à développer des compétences, acquérir des valeurs positives et l’encourager à devenir autonome, responsable, engagé et un vrai citoyen du monde. Ceci nécessite des parents bienveillants et résolument engagés à doter leur propre enfant de compétences et de valeurs. Elle exige aussi la présence d’enseignants qualifiés capables de le responsabiliser, le sociabiliser et l’accompagner dans ce processus d’éducabilité.

Force est de reconnaître que la mission prioritaire de l’école et partant de l’enseignant n’est pas le développement des savoirs et des savoir-faire, mais aussi la favorisation des savoir-être et aider l’apprenant à extérioriser ses émotions dans un cadre scolaire propice, stimulant et bienveillant.

Le mot est lâché : aider l’apprenant à extérioriser ses émotions en classe et à mettre en mots ses propres émotions. Mais c’est quoi une émotion ?

L’émotion est une réaction spontanée d’ordre psychologique ou corporelle aux différentes situations que l’on vit comme la joie, la tristesse, la fierté, la culpabilité, la peur, la frustration…

En classe, nous avons tendance à voir ces réactions émanant de nos élèves. Du coup, un enseignant peut réagir positivement tandis qu’un autre peut réagir négativement et d’une façon humiliante et dévalorisante. Ce dernier professeur peut annoncer des phrases assassines du genre : « arrête tes colères, arrête tes pleurs, arrête de faire ton cinéma … » Ces propos blessants à l’endroit d’un élève en proie à une émotion négative inhibent sa motivation et son plaisir d’apprendre.

Ce professeur ne s’évertue pas à comprendre la réaction de l’apprenant, ne reconnaît nullement les propres émotions de cet élève et ne crée donc pas des liens positifs et conviviaux susceptibles de motiver l’élève à apprendre et à réussir brillamment son cursus scolaire.

Il convient de noter que les émotions oralisées et parfaitement exprimées aident l’apprenant à penser, à réfléchir, à agir et à apprendre aisément. En un mot, un enfant qui ressent la peur ou la colère a grandement besoin d’un esprit vif et mature capable d’apaiser par sa voix, son sourire, ses paroles mielleux et son attitude bienveillante cette émotion stressante qui envahit l’enfant. Un enseignant compétent n’est pas celui qui est capable de transmettre des savoirs disciplinaires ou des compétences transversales avec une fluidité pédagogique. Au contraire, un enseignant performant et efficace est celui qui est en mesure de canaliser les émotions négatives de son groupe-classe en adoptant une attitude empathique. En ce sens que l’empathie rime avec la capacité de sentir et de ressentir les émotions d’autrui, de bien les gérer et de mettre l’apprenant dans un bain de bien-être et d’épanouissement pour l’aider à retrouver son équilibre psychique et physique.

Il est difficile pour un élève submergé par la colère ou par une tempête du courroux de se calmer et de retrouver la sérénité. Ce dernier a besoin d’une main tendue, d’un cœur tendre, d’une oreille attentive et d’une voix doucereuse pour canaliser cette émotion intense et forte. Ce n’est pas certainement évident quand on a affaire à des classes surchargées et peu attractives.

De ce fait, l’enseignant est appelé à créer un environnement positif où les maîtres-mots qui prédominent sont :

la bienveillance, l’écoute, la communication non violente et le dialogue constructif.

La mise en place d’activités artistiques : l’enseignant est tenu encourager ses propres élèves à exprimer leurs émotions à travers le dessin, le théâtre, la musique ou l’écriture car ces formes esthétiques ont une dimension cathartiques et thérapeutiques.

Encadrer et guider : le professeur avisé est celui qui oriente les élèves en montrant le meilleur exemple en matière de gestion efficace des émotions. L’enseignant montre aux élèves comment faire face aux émotions négatives d’une façon sereine et posée.

Techniques de gestion du stress et de l’angoisse : enseigner aux élèves des techniques de gestion du stress et des émotions négatives telles que la relaxation, la respiration profonde ou la méditation.

Il est temps de pourvoir nos acteurs enseignants de nouvelles compétences à savoir l’intelligence émotionnelle et relationnelle afin d’aider nos apprenants à gérer leurs émotions efficacement et à apprendre dans le plaisir et la bienveillance. Il serait bénéfique de travailler en synergie avec les parents, les partenaires et les professionnels de la santé pour offrir un supplément de soutien aux élèves qui en ressentent le besoin croissant.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane