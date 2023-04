L’école et le développement de la créativité.

Khalid Barkaoui

La mission de l’école doit changer substantiellement. Notre école ne doit pas juste focaliser son attention sur l’instruction et le développement des fondamentaux à savoir lire, écrire, calculer et parler. Aujourd’hui, le monde évolue d’une façon vertigineuse et les problèmes auxquels nous devons faire face sont complexes et nécessitent des solutions authentiques et originales. En un mot, l’école est appelée impérativement à développer une compétence vitale à savoir la créativité.

Les quelques sempiternelles questions qui hantent notre esprit sont les suivantes : C’est quoi la créativité ? Quelle est la différence entre la créativité et l’innovation ? Comment développer la pensée créativité au sein de l’école ?

Certes les enjeux aujourd’hui sont complexes et l’école doit se réinventer. Ce que nous devons développer au niveau de nos établissements scolaires ce sont les cinq compétences : l’esprit critique, la communication, la collaboration, la compassion et la créativité.

En fait, c’est quoi la créativité/ l’innovation ? La créativité est la capacité de changer la perception que l’on a des choses. La créativité est individuelle et ne nécessite pas un grand budget, tandis que l’innovation c’est la capacité de changer les choses et pour concrétiser ce changement on a grandement besoin d’une équipe, des projets, des budgets conséquents.

Il est vrai que la créativité est la compétence du futur. Cette compétence doit être étoffée au sein de nos écoles, et pour cause nos espaces pédagogiques continuent à préconiser la répétition, le par cœur, la mémorisation, la punition…

Il urge de mettre les élèves en action pour résoudre des problèmes complexes en prônant le travail collaboratif, l’esprit critique et la dédramatisation de l’erreur, tout en veillant à changer le statut du professeur qui n’est plus un passeur et un détenteur de savoir, mais un mentor, un accompagnateur et un motivateur qui s’évertue à créer un environnement sain qui stimule l’émergence d’idées et la sélection des idées originales.

Force est de reconnaître que ce sont les idées qui font avancer le monde. Pour cette raison, l’enseignant est tenu proposer des activités non-conventionnelles, nouvelles et inédites qui sortent de notre cadre de référence usuel afin d’explorer, d’expérimenter et de sortir de la zone du confort pour déboucher sur des réalisations créatives.

Donner aux élèves la possibilité d’utiliser à bon escient leurs imaginations, leurs curiosités et leurs habiletés afin de trouver des solutions innovantes à des problèmes peut aider à stimuler leurs créativités.

Il est également important d’offrir des activités collaboratives telles que des débats, des projets et des jeux qui encouragent les élèves à faire preuve de créativité et d’inventivité.

Il faut aussi favoriser les questions ouvertes où les apprenants ne se contentent pas de répondre par un oui ou par un non, mais ils peuvent émettre des points de vue divergents, argumenter et même produire des idées originales.

L’enseignant peut suggérer des tempêtes d’idées et amener les élèves à y prendre part et à ne retenir in fine que les idées inédites.

Le recours aux cartes mentales ( à partir d’un mot ou d’une image) les élèves peuvent générer d’autres mots et donc créer une arborescence d’idées. En définitive, les idées ne manquent pas, il faut tout bonnement avoir la certitude que chaque élève à un talent fabuleux et le rôle du personnel enseignant est de le stimuler et de l’irriguer coûte que coûte.

En 2005, l’ancien PDG du groupe Apple, monsieur Stev Jobs a prononcé un discours solennel où il a déclaré : « Les gens qui sont les plus créatifs sont ceux qui sont encouragés à le faire depuis l’enfance. L’école tue la créativité. »

How schools kill creativity : est l’intitulé d’une conférence de Ken Robinson à TED Talks en 2006. Il se livre à un plaidoyer en faveur d’une éducation artistique et créative des enfants. Face à ce futur insaisissable, Robinson nous invite à faire montre de créativité afin de faire face aux challenges de taille. Non seulement nos établissements scolaires doivent accorder un vif intérêt à l’éducation intellectuelle, mais aussi à l’éducation artistique.

L’obsession majeure de cet universitaire et expert en éducation est de changer radicalement l’école. Ce changement passe inévitablement à travers l’implémentation de la créativité. L’impulsion de cet esprit créatif passe par les enseignants, par les parents, mais aussi par l’administration pédagogique qui est appelée à piloter cette action salutaire pour découvrir le potentiel enfoui en chaque apprenant et veiller à le développer délibérément.

Ken Robinson annonce qu’il est temps de créer un programme équilibré, avec autant de mathématiques que d’arts visuels, de théâtre et de sport. L’être humain n’est pas uniquement un cerveau, c’est aussi un corps et des émotions à nourrir et à entretenir d’une façon régulière.

L’environnement scolaire où prévaut l’indiscipline, la violence, le harcèlement, la communication violente…stimule le stress et l’angoisse, ce qui peut entraver la capacité des élèves à penser d’une façon créative. Une chose est certaine : il faut créer ensemble un environnement propice pétri de positivité et de bienveillance pour que chaque apprenant développe ses compétences et en particulier la compétence créative qui est en soi une compétence vitale.

