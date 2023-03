Les enseignants des acteurs de changement ?

Khalid Barkaoui

Le travail des enseignants aujourd’hui est extrêmement exigeant en raison de la multiplicité de leurs tâches devenues de plus en plus complexes et malaisées. Des tâches anciennes et d’autres nouvelles qui requièrent une formation initiale consistante et un suivi régulier de sessions de formation continue pour être à la page et fin prêt à accompagner cette cohorte d’élèves qui est sous la responsabilité du corps enseignant. Toutefois, des voix dissonantes qui montent au créneau pour fustiger les enseignants en avançant que nos acteurs sont de farouches opposants au changement.

Force est de souligner, que notre métier n’est pas figé. On a besoin constamment d’introduire des changements et d’adopter une nouvelle posture afin d’aider nos apprenants à apprendre, à évoluer et à acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.

Nous vivons dans un monde qui a connu des bouleversements significatifs au niveau de la didactique des disciplines, la présence des neurosciences, de la pédagogie positive, de la pédagogie du projet, de la didactisation du conte, de la chanson, du théâtre, de la BD, de l’audiovisuel…pour apprendre une langue étrangère. Nous vivons dans un monde ponctué par la propagation du digital, de l’émergence du chat GPT, des soft skills, des compétences du 21ème siècle à savoir la communication, la créativité, la collaboration, l’esprit critique et la citoyenneté.

Nous vivons des transformations effrénées et rapides au niveau de notre pays après l’adoption de la charte nationale d’éducation et de formation jusqu’à la promulgation de la feuille de la route 2022/2026. Ces changements nécessitent une nouvelle mentalité susceptible de les comprendre et de se les approprier.

Le problème ne réside pas dans la promulgation des changements, il réside dans la démarche adoptée par nos décideurs qui ont du mal à communiquer et à véhiculer la nature des changements et leur mise en œuvre.

Les enseignants sont livrés à eux-mêmes et complétement isolés. Personne ne daigne les associer et les impliquer dans ce processus du changement décrété.

Il est temps d’adopter une nouvelle démarche de communication pour expliciter les tenants et les aboutissants du changement avant son implémentation. En d’autres termes, une machine de communication doit être mise en place par nos responsables pour dire clairement aux enseignants la philosophie qui sous-tend les changements prônés, les objectifs que compte le ministère atteindre, la démarche à suivre pour opérationnaliser le changement attendu …et donc établir un pont de dialogue constructif avec des enseignants diplômés, expérimentés, performants et qualifiés afin de trouver un terrain d’entente et de cohésion à même de réussir ce challenge du changement.

Dernièrement, on a vu un foisonnement de changement sans communication de qualité. Tout d’abord, la mise en place de TARL, ensuite les rituels ou les actions ritualisées, la lecture enrichissante, le concours national de la lecture, l’école pilote, la numérisation de l’école, sans perdre de vue l’enseignement à distance, l’enseignement hybride, les clubs pédagogiques, la commémoration des journées nationales et internationales…Tout ce dispositif a besoin d’une communication qui débouchera inévitablement sur une compréhension et une adhésion pleine et entière. Cet engagement mûrement réfléchi est le prélude de la réussite et de l’adoption du changement tant escompté.

Notre capital humain est un agent de changement qui n’apprécie guère la routine et la zone de confort pour accroître le niveau scolaire, pour motiver les apprenants, les mettre sur les rails de la réussite et les préparer à affronter les défis de demain.

Offrons donc des formations de qualité aux enseignants orientés vers la pratique. Offrons donc aux enseignants des ateliers thématiques à même de répondre à leurs questions. Equipons nos espaces. Rendons ces espaces plus attractifs et créons les conditions optimales pour aider l’enseignant à vaquer à sa tâche exigeante et le changement s’enracinera de plus en plus.