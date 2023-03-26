الآكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة تتوج و تثمن التجارب التربوية الناجحة بالجهة

بقلم محمد الدريهم

ترأست وفاء شاكر مديرة الآكاديمية الحهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة مؤخرا، لقاء احتفاليا بمقر الآكاديمية لتتويج وتثمين التجارب الناجحة بالجهة و ذلك بحضورالمديرون الاقليميون و رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 الهادفة إلى تحسين ظروف عمل الأستاذات والأساتذة وتكوينهم وتحفيزهم وكذا تجويد تعلمات المتعلمات والمتعلمين والارتقاء بحياتهم المدرسية.

خلال هذا اللقاء، تم الاحتفاء بالتلميذة « هبة فرشيوي » عن مديرية اشتوكة أيت باها الحاصلة على المرتبة الثانية عربيا في أولمبياد الرياضيات العربي، و بالأساتذة الحائزين على الجوائز الوطنية والجهوية في مسابقة « أستاذ السنة » التي تنظمها مؤسسة الزهيد، و هم الأستاذة حسناء بوشعلة والأستاذ مصطفى حسني من المديرية اإقليمية لتيزنيت، والأستاذين محمد زواين وأحمد بوكثير من المديرية الإقليمية لتارودانت.

بنفس المناسبة الاحتفالية، تم تتويج أطر هيئة التدريس ورؤساء المؤسسات التعليمية أحواض التجريب لمشروع التدريس وفق المستوى المناسب TARL ، بكل من مديريتي اشتوكة أيت باها وتيزنيت رفقة أطر هيئة التفتيش المواكبين والمكلفين إلى جانبهم بإنجاز البحث التدخلي داخل أحواض التجريب، حيث سلمت لهم شواهد التتويج الجهوي تثمينا لجهودهم التربوية المتميزة .

هذا و قد نوهت مديرة الأكاديمية وفاء شاكر بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين للارتقاء بالمنظومة التربوية بالجهة من خلال المبادرات الجادة والمتميزة التي تجعل من أكاديمية سوس ماسة مفخرة ومنبعا للإبداع والتجديد.