LA FAMILLE DE L’ENSEIGNEMENT DE MEKNES REND HOMMAGE AU Dr OUAFAE CHAKIR NOMMEE DIRECTRICE DE L’AREF DE SOUSS MASSA

Par Mohammed Drihem



Jeudi 06 janvier dernier, l’amphithéâtre du complexe Culturel Fkih Mohammed El Manouni de la ville de Meknès a été le théâtre d’une grande cérémonie festive organisée par la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des sports de Meknès en Hommage au Dr Ouafae Chakir chef de file de la dite Direction Provinciale fraichement nommée Directrice à la tête de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) Souss-Massa par Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports.

Lors de cette cérémonie marquée par une série de témoignages émouvants saluant les qualités humaines et professionnelles de Ouafa Chakir ponctués par des intermèdes musicaux bien réussis par les petits chanteurs de d’un établissement scolaire de Meknès, le Directeur de l’AREF Fès-Meknès ; Mr Mohcine Zouac a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en exergue les qualités humaines et professionnelles de Ouafae Chakir tout en indiqué que la nomination de cette dernière à la tête de l’AREF de Souss Massa intervient parallèlement à la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous, suivant une approche participative illustrée par les consultations nationale pour l’amélioration de l’école publique.

Il a ajouté, que la nouvelle directrice de l’AREF Souss-Massa avait œuvré, grâce à ses compétences et son expérience dans les domaines académique et de gestion, au développement du système de l’éducation au niveau de la région Fès Meknès et continuera à le faire dans ce sens au niveau de la région de Souss Massa, saluant les efforts qu’elle a déployés dans cette optique aussi bien au niveau de la Province de Séfrou qu’au niveau de celle de Meknès ou elle a exercé jusque-là en tant que Directrice Provinciale

Pour sa part, Mme. Chakir Ouafae a exprimé sa joie de la confiance placée en elle, soulignant sa détermination de continuer à s’engager dans divers chantiers pédagogiques avec une approche basée sur l’efficacité et l’efficience, ainsi que sur le renforcement de la mobilisation, la concertation et la coordination avec l’ensemble des acteurs, intervenants et partenaires du système de l’éducation comme elle a toujours fait à la tête des Deux directions provinciales de Séfrou et de Meknès relevant de l’AREF Fès-Meknès.