La Ligue des Ecrivaines d’Afrique en congrès constitutif à Rabat

Mohammed DRIHEM

La Ville des lumières Rabat ; Capitale du Royaume du Maroc ; accueille les 09 et 10 mars en cours les travaux du congrès constitutif de La ligue des écrivaines d’Afrique qui sera organisé à la Bibliothèque nationale de Rabat sous le thème : « Pour renforcer les voies de partenariat culturel africain » .

au programme de ce congres ; une exposition d’art de l’écrivaine et artiste peintre marocaine Loubaba Laalej sous le titre de : «De l’Ombre à la lumière », la Séance d’ouverture Ouverture du congrès constitutif de La ligue des écrivaines d’Afrique par une Allocution du Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ;Mohamed Bensaid suivi des discours respectifs de la présidente du comité préparatoire et présidente de la ligue des écrivaines du Maroc Badia Radi , du Directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, de la Présentation d’un documentaire, du Discours de bienvenue aux invitées et d.une Allocution au nom des écrivaines d’Afrique.

La séance plénière quant à elle ; elle sera marqué par l’Ouverture des travaux du congrès constitutif de La ligue des écrivaines d’Afrique pour l’Election de la présidence du congrès et la Répartition des comités en Comité du projet culturel africain et Commission des lois constitutives suivi par l’ Annonce des présidentes des ligues des écrivaines d’Afrique et de la présidente du bureau permanent et de la Déclaration de Rabat de La ligue des écrivaines d’Afrique.

Dans une déclaration au journal ; Fatiha Astah Ndiaye chargée des relations avec les pays africains et présidente du comité préparatoire du congrès constitutif de La Ligue des Ecrivaines de d’Afrique, le Maroc sous la conduite clairvoyante de SM Le Roi Mohammed VI à démontré son implication entière dans le développement du continent africain à travers sa défense des grandes causes africaines, des partenariat sud-sud et des partenariat gagnant-gagnant et à travers le renforcement incessant de ses relations politiques, économiques et culturelles d’un nouveau modèle avec les pays du continent africain dont il est là porte africaine ouverte sur le monde extérieur.

Ce projet culturel africain au féminin avait-elle ajouté, s’inscrit dans le cadre de la Diplomatie culturelle qui fait partie intégrante de la diplomatie parallèle visant le développement de ces relations socio économiques, politiques et culturelles. Il est aussi un canal de communication et d’échange important et historique pour les relations diplomatiques et stratégiques du Royaume.

Pour fatiha cette ligue des écrivaines d’Afrique sera un projet de développement qui renforcera cette coopération entre les pays africains conformément aux orientations royales soulignées dans les différents discours de SM Le Roi Mohammed VI et contribuera à l’édification de cette diplomatie culturelle qui saura sensibiliser et mobiliser les sociétés africaines et corriger ces images erronées et mal conçues que donnent certains sur nos pays africains.

Ce congres prévu à Rabat du 09 au 10 avait-elle conclu ; connaitra la participation de plus de 45 écrivaines représentant plus de 41 pays africains venant des quatre coins et des îles africains