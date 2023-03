L’Agence Nationale des Eaux et Forets Célèbre la Journée Internationale des Forêts Au Parc National de Khénifra

Par Mohammed Drihem



Mardi 21 mars dernier, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts a célébré la Journée Internationale des Forets 2023 au cœur du Parc National de Khénifra au beau milieu de la Cédraie d’Ajdir et à Aguelmam Azegza et ce, sous le théme de : « Les foret et la santé ».

Présidée par Abderrahim Houmy ; Directeur Général de l’ANEF qui était accompagné du Gouverneur de la Province de Khénifra ; Mohamed Fettah et de Jean Touchette ; conseiller chef de la coopération à l’Ambassade du Canada à Rabat entre autres personnalités civiles et Militaires, cette Journée a une occasion idoine de mettre en lumière la volonté nationale de préserver la forêt, pilier de notre patrimoine naturel, d’assurer sa pérennité et de sensibiliser à son importance dans le maintien de l’équilibre écologique.

Dans sa déclaration au journal à cette occasion ; Abderrahim Houmy, a souligné que la fait seillon de la célébration de cette journée internationale des forets par l’ANEF, est la signature de la Première convention de partenariat de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts avec un organisme de développement forestier local au niveau de la collectivité territoriale d’Aguelmam Azegza. Cette convention a-t-il ajouté, permettra la mise en œuvre de l’un des axes essentiels de la stratégie « Forets du Maroc 2020-2030 » lancée par SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie à savoir : La structuration et le développement de l’approche participative avec les populations locales.

Cette convention précisa-t-il, permettra aussi de recherché cette réconciliation entre la foret et les populations qui est une chose très importante pour la population puisque c’est à travers cette convention qu’on créera l’environnement favorable pour la recherche de cette réconciliation avec le citoyen et pour protéger aussi nos ressources forestières importantes pour nous aujourd’hui mais aussi pour les générations futures.

Pour le DG de l’ANEF, la seconde convention signée par l’Agence Nationale avec le Fond canadien vise le développement du Parc National de Khénifra à travers le développement de nouvelles approches et de nouveaux outils pour la préservation, le développement et la valorisation du Parc national de Khénifra.

Cette convention précisa-t-il se focalise sur le rôle de la femme rurale dans les espaces forestiers pour le développement et la conservation des forêts.

Pour sa part, le conseiller ; chef de la coopération à l’Ambassade du Canada à Rabat ; Jean Touchette a déclaré au journal que ce projet de coopération avec l’ANEF au niveau du Parc National de Khénifra cherche à appuyer les communautés locales dans la recherche de solutions fondées sur la nature pour préserver la biodiversité de ce Parc national.

Selon Jean Touchette, l’enveloppe budgétaire allouée a ce projet est de l’ordre de dix million de dollars canadien et sa mise en œuvre est assurée par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts avec la société de coopération et de développement international (SOCODEVI) spécialisée dans l’appui aux coopératives.

Les grands axes de développement de ce projet pour Jean Touchette ; sont : La recherche de solutions basée sur la nature pour préserver la biodiversité du Parc national de Khénifra, l’appui aux coopératives féminines et aux collectivités qui entourent le parc pour qu’elles soient associées à la recherche de solutions fondées sur la nature.

A noter que la célébration de cette journée est également une occasion pour l’Agence Nationale des Eaux et Forêts pour mettre en avant un certain nombre de ses réalisations et pour partager avec le grand public ses différentes actions dans la gestion durable de nos forêts.

Dans ce cadre, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a organisé dans la province de Khénifra, un ensemble d’activités liées à la conservation et à la valorisation de la forêt, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », lancée par SA MAJESTE LE ROI MOHAMED VI que Dieu L’Assiste.

Ainsi, en plus de sa signature des deux conventions avec l’ODF et le Fond canadien, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts a procédé, par la suite, à la présentation des différentes actions initiées par l’ANEF pour la préservation et la valorisation du Parc National de Khénifra, notamment le plan d’actions du Parc et l’aménagement écotouristique du lac Aguelmam Azegza.

Ce Parc a été créé en 2008 sur une superficie de plus de 80.000 hectares et se situe entièrement dans la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RBCA). Ces présentations ont été effectuées en présence des différents partenaires de l’ANEF notamment les ONG œuvrant dans le domaine de la promotion des différentes activités écotouristiques et sportives au sein de ce Parc National.

La célébration de la journée a été marquée également par le lancement de l’opération de régénération et de reboisement notamment de cèdres et de chênes verts, dans la région de Khénifra. Cette opération qui porte sur une superficie de 1300 hectares est programmée pour la période 2023-2027. Il est prévu, dans ce cadre, une compensation de mise en défens au profit des populations usagères locales de près de 5,5 millions de DH.

Enfin, la journée a été une occasion pour mettre en valeur les efforts déployés par les différents acteurs impliqués dans la sensibilisation à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles au niveau de la région, à savoir l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) et le réseau associatif de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (RCBA). Le réseau, composé de 19 associations locales réparties sur le parc national d’Ifrane (05), le parc de Khénifra (07) et le parc national du Haut Atlas Oriental(07) et a pour objectif de faire de la biosphère un espace de conciliation du développement économique et social et la préservation des ressources naturelles.