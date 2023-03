La première rencontre de Beni Mellal autour de la technologie numérique

Khalid Barkaoui

A rappeler que la ville paisible de Beni Mellal a abrité ce 14/15 et 16 mars la première rencontre autour de la thématique de l’usage du digital à l’école. Cette rencontre pédagogique a connu l’affluence massive d’un aréopage d’acteurs pédagogiques et de staff administratif en vue de débattre et d’échanger leurs points de vue sur l’utilisation du numérique comme un support incontournable au service de la réussite scolaire et du rehaussement des compétences de l’enseignant et de l’apprenant dans ce monde ponctué par la révolution digitale.

Parmi les enseignants, les inspecteurs, les chefs d’établissement, les universitaires…qui ont pris part à ce forum, on peut citer quelques noms et pas tous les noms car la liste est longue et renferme des personnalités en vue qui jouissent de notre considération et de notre estime en raison de leur apport considérable et en particulier leur présence effective sur les réseaux sociaux.

Amal Abou Mouslim qui a présenté une communication intitulée : le partage des expériences inspirantes autour de l’intégration des NTIC dans l’enseignement.

Aziz Albakali de la direction provinciale de Fès, professeur innovant de l’enseignement primaire de son état qui a présenté une communication intitulée : l’intelligence artificielle sur le portail de l’enseignement.

Le rôle du partage des connaissances dans l’innovation chez les dirigeants des établissements scolaires. Une intervention de monsieur Abdelghali Albir en sa qualité de conseiller à l’orientation/ direction provinciale de Khouribgua.

Pour un schéma directeur de la conception des ressources numériques. Une communication dûment présentée par Ahmed Ainaoui en sa qualité d’inspecteur pédagogique de l’enseignement qualifiant.

La technologie et l’ autisme : est-elle une solution pour l’inclusion ? Une intervention savamment animée par madame la formatrice et spécialiste dans le traitement des cas souffrant du spectre de l’autisme : Mina Alqaly.

Parmi les contributeurs à la réussite de cette instance formatrice figurent : Assia Zouhir, Amina Boulahwal ; Karim Oufkir, Houmame Slaoui, Khalid Bayla, Leila Taik, Achraf Moumni, Rajae Ramadan…

Le moment fort de cette rencontre demeure le vibrant hommage rendu au professeur hors pair Moulay Mohamed Drissi le formateur apprécié qui œuvre au sein du CFI de Rabat. Un pédagogue qui a tant donné à ce secteur névralgique de l’éducation.

Le débat s’est focalisé sur l’importance de l’usage raisonné et judicieux du numérique comme un facteur déterminant de réduction des inégalités et comme un catalyseur d’inclusion scolaire.

Il est vrai que tout le monde est unanimement d’accord sur les bienfaits du numérique comme :

Accroître la motivation des élèves et favoriser leur désir d’apprendre autrement.

La facilitation de la présentation d’un contenu adapté et sous de nouvelles et inédites formes qui captent l’attention des apprenants.

La préparation de nos élèves à affronter la tête haute le monde de la globalisation qui repose sur le digital.

Former des citoyens du monde responsables et autonomes capables d’utiliser à bon escient le numérique pour trouver des solutions novatrices aux problèmes qui taraudent la planète.

Toutefois, il ne faut pas juste être un pro-numérique et un défenseur zélé du tsunami numérique car la surexposition des élèves aux écrans n’est pas bénéfique. Il faut donc décélérer cette frénésie digitale et recourir à d’autres procédés et stratégies d’apprentissage pour améliorer la qualité des apprentissages de nos élèves.

Cette rencontre est une initiative louable qui gagnerait à être démultipliée pour mieux réfléchir à l’intégration optimale de cet outil très présent dans notre quotidien pour préparer nos élèves à faire face à la complexité des problèmes et aussi pour répondre favorablement aux enjeux de l’éducation en ce 21ème siècle en termes d’égalité, d’équité, de connectivité et de personnalisation du parcours scolaire de tout un chacun.

