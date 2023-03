L’école au cœur des transformations

Khalid Barkaoui

Aujourd’hui, tout le monde parle de la transformation de l’école. Une école qui transforme et qui se transforme. Il y a urgence que notre espace pédagogique se réinvente et se transforme, en passant de cette logique obsolète de bourrage et de gavage pour entamer une nouvelle phase qui repose sur le socle de la co-construction des savoirs. Une école moderne qui cesse de transmettre magistralement des savoirs en mettant l’apprenant au cœur de la capacitation/ l’empowerment. Qui dit la capacitation parle effectivement de l’autonomie de l’apprenant qui doit apprendre à apprendre en le dotant de techniques de recherche de l’information à travers l’inculcation de l’appétence de la lecture. En un mot, notre école est appelée sans plus tarder à former son capital humain pour être en mesure d’aider chaque élève, dans un environnement sain et positif, à dépasser ce palier de l’identification des syllabes, des mots et des phrases courtes, pour aller vers la compréhension, l’interprétation, l’analyse, la synthèse, la critique et la créativité.

C’est angoissant de parler en ce début du 21ème siècle du décodage et des difficultés relatifs à l’acte de lire.

Nous vivons dans un monde ponctué par la concurrence et l’innovation à l’échelle internationale. Nous vivons dans un monde farouche qui traite des thématiques complexes comme le stress hydrique, les changements climatiques, la robotique, la Data science, l’intelligence artificielle, la Chat GPT…Nous vivons dans un monde qui incite ces apprenants à travailler avec une intelligence collective et émotionnelle pour trouver des solutions inédites et novatrices, et nous hélas, nous continuons à bourrer le cerveau de nos apprenants avec des futilités qui n’ont aucun sens et que l’élève a du mal à réutiliser efficacement à l’extérieur.

Je peux avancer sans risque de se tromper que nos écoles continuent à prôner la mémorisation au détriment de l’analyse et de la réflexion. Cet état de fait doit cesser inévitablement et laisser une place de choix à la critique, à l’imagination et à la créativité.

Nous devons entreprendre des ruptures avec ces méthodes caduques, avec ce modèle transmissif pour dispenser un enseignement qui respecte l’intelligence de nos enfants, qui les rend plus actifs, plus épanouis et plus aptes à créer tout au long de leur vie.

En conclusion, notre souci majeur est d’instaurer une école de la confiance qui rompt avec le mal-être de nos jeunes écoliers. Nous voudrions travailler dans une école du respect, de la motivation, de la coopération qui ne laisse pas son personnel esseulé et désorienté. Bref, nous rêvons d’une école qui préconise un nouveau paradigme.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane