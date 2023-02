Quelles solutions pour accroître le niveau des élèves en français ? 1/1

Khalid Barkaoui : membre de l’AMEF CP de Boulemane.

J’ai récemment rédigé un article qui met en lumière la régression du niveau scolaire de nos élèves en langue française. Beaucoup d’enseignants, tous cycles confondus, ont monté au créneau pour infirmer ou confirmer ce constat déplorable. Un collègue a daigné me poser une question lancinante : quelles solutions proposez-vous pour rehausser ce niveau jugé calamiteux ?

Parmi les solutions envisagées, il y’en a beaucoup, néanmoins je me contenterai de citer une solution idoine et non des moindres :

L’épellation : on peut demander aux élèves de lister le capital lexical de l’unité didactique. Une fois le stock établi, on demande aux apprenants de mettre chaque mot mémorisé dans un contexte phrastique. Ensuite, on leur demande d’épeler chaque mot.

Il est vrai que ce procédé consiste à jouer avec les mots et partant avec la langue. Ce procédé de ce fait est un outil ludique qui étoffe le vocabulaire de l’élève, le motive à mémoriser la graphie de chaque mot. L’élève est résolument conscient que l’acquisition de la langue passe inévitablement par la mémorisation mûrement réfléchie de mots. En un mot, elle exige un effort intellectuel, de l’engagement et du travail acharné.

Cette technique a été développée dans les pays anglo-saxons sous l’appellation ‘speeling bee’. Il est d’autant plus vrai qu’au sein de ces pays on a tendance à organiser annuellement un concours de l’épellation.

A noter dans ce même ordre d’idées que l’élève qui prend conscience de l’utilité de cette technique et de son impact positif, n’hésite pas un seul instant à se donner à fond pour performer et maximiser son rendement scolaire.

A rappeler que je suis un membre de l’association marocaine des enseignants de français comité provinciale de Boulemane. Chaque année, notre structure associative organise un concours de l’épellation sur la base d’une liste de 1001 mots. Cette liste est envoyée à tous les établissements scolaires du primaire relevant de la direction provinciale de Boulemane. Chaque enseignant soucieux de peaufiner les compétences linguistiques de ses élèves s’inscrit et prend part à la compétition. Des qualifications se font pour dénicher en fin de compte la perle rare. Cette perle sera sacrée champion ou championne de l’épellation de la direction provinciale de Boulemane. Aujourd’’ui, nous sommes à la sixième édition. Que du bonheur ! Il suffit juste de montrer le chemin de l’apprentissage à nos rejetons et ils sont capables de soulever des montagnes et de relever les défis aussi malaisés soient-ils.

