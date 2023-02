LE PARC NATIONAL DE KHENIFRA ET L’AMEPN ORGANISENT UNE SORTIE PEDAGOGIQUE AU LAC WIWANE

Mohammed Drihem



Le parc national de Khénifra adopte une nouvelle approche pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement notamment sur la question de l’eau et des zones humides. A l’occasion de la célébration de la journée mondiale des zones humides, commémorée le 2 février de chaque année par la communauté internationale, l’association marocaine pour l’écotourisme et la protection de la nature (AMEPN) et la Direction du Parc national de Khénifra ont organisé une journée éducative le 8 février 2023 au profit d’une école rurale située aux alentours du lac Ouiouane dont les élèves ont bénéficié d’un programme riche en activités lucides conjuguant à la fois l’humour à travers des sketchs joués par des clowns artistes et la sensibilisation envers la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles environnants notamment les ressources en eau.

Cette approche à pour objectif de retenir le maximum possible l’attention des enfants, de manière humoristique, sur les gestes et les paroles des clowns pour faire passer les messages sur l’état de dégradation que connaissent les forêts et les zones humides dans lesquelles y vivent et y passent leur quotidien.

L’AMEPN et le parc national de Khénifra ont choisi donc de se rapprocher des écoles rurales se trouvant à l’intérieur où aux alentours de ce parc national, là où généralement la problématique de dégradation de la biodiversité est visible pour que les jeunes d’aujourd’hui deviennent les acteurs de demain en matière de préservation de la nature.

Situé entre les provinces de Khénifra et Ifrane, le Parc National de Khenifra est le plus récent au Maroc. Il a été créé en 2008 pour répondre à l’importance économique et environnementale de la région du Moyen Atlas, ainsi qu’à l’urgence des menaces qui pesent sur ses ressources naturelles.

Bien que région abrite déjà deux parcs nationaux, que sont le PN d’Ifrane et le PN du Haut Atlas Oriental, ainsi que plus de 16 Sites d’Interet Biologique et Ecologique , il s’est avéré nécessaire d’appuyer la protection effectuée par ces sites déjà existants par la création d’une aire protégée de grande superficie englobant à la fois le parc national d’Ifrane et une grande partie du parc national du Haut Atlas Oriental ainsi que les écosystèmes avoisinants.

Le Parc National de Khénifra se distingue par plusieurs caractéristiques, à savoir son rôle écologique fondamental pour une grande partie du pays, étant un principal château d’eau, la présence d’écosystèmes d’importance mondiale, notamment la cédraie de l’Atlas, et la présence d’une espèce symbole type de la méditerranée (le cèdre).

Le territoire de cette aire protégée recèle une richesse faunique des plus remarquable et représente un potentiel tout a fait exceptionnel, du fait de la disponibilité de nourriture, de l’eau et de la proximité des habitats favorables; et qui doit être considéré comme l’un des atouts maître de cette zone.

Cette richesse se traduit par la présence d’espèces et menacées d’extinction en mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens tels que : la panthère, l’hyène rayée, l’aigle royale, le singe …etc. La zone abrite également plusieurs communes dont notamment le sanglier, la perdrix gambra, la grive, le lièvre, le renard, le chacal, hyène, des rapaces nocturnes et des diurnes, les passereaux, les canards et oiseaux d’eau, le pigeon, la tourterelle.