LES AMIS DU VAL D’IFRANE EST L’AMEPN CELEBRENT LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES ET ORGANISENT UNE SORTIE PEDAGOGIQUE

Mohammed Drihem



En célébration de la Journée Mondiale des Zone Humides du 02 février 2023 placée cette année sous le thème : « Il est urgent de restaurer les zones humides ! » ; l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour l’environnement et l’écotourisme en partenariat avec l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme te la Protection de la Nature ont organisé une sortie pédagogique au profit d’une vingtaine d’élèves de l’Ecole Sapin d’Ifrane.

Au programme de cette sortie pédagogique bien réussie avec le Concours du Centre National d’Hydrobiologie et de pisciculture d’Azrou et la station de pisciculture de Ras El Mae ; une visite à cette dernière où des explications exhaustives sur la reproduction artificielle de la Truite Arc en Ciel – de l’œuf au poisson pêchable – ont été données aux enfants qui ont eu l’occasion aussi de visiter la closerie de la station ou ils ont vu des alevins et les différents bassins réservés aux géniteurs, aux truitelles et ceux réservés à des poissons pêchables.

Aussi, les jeunes élèves ont participé à une petite randonnée pédestre le long du circuit pédagogique de l’AMEPN reliant la station de pisciculture de Ras El Mae à l’école de l’Education environnementale et de l’écotourisme de l’AMEPN et dans lequel ils ont découvert plusieurs zones humides dont notamment le Barrage de la reproduction naturelle de la Truite Fario autochtone de la station de pisciculture de Ras El Mae, deux sources et le marécage asséché des sources taries de Ras El Mae.

Arrivés à l’école de l’Education Environnementale et de l’écotourisme, les élèves ont suivi et discuté avec intérêt une Vidéo de la convention Ramsar sur les zones Humides et leurs intérêts et le rôle des zones humides. Après ce, ils se sont rendus dans la salle verte pour découvrir les différentes espèces d’arbres composant les forêts du parc national d’Ifrane ou le cèdre est Roi et les différents animaux sauvages qui y vivent puis dans la salle Bleu ou ils ont eu une brève connaissance du Cycle de l’eau avant de se rendre dans l’atelier réservé aux jeux ludiques organisé par l’AMEPN.