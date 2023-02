NOUVELLE ENSEIGNE COMMERCIALE OUVRE A LA CAPITALE ISMAILIENNE MEKNES

Par Mohammed Drihem



Mr. Bricolage étend sa présence sur le territoire national et dans cette optique, la dite chaîne de magasins de bricolage qui est représentée au Maroc par Brico-Invest ouvre une nouvelle enseigne à Meknès mardi 31 janvier dernier en présence du Gouverneur de la province de Meknès Abdelghani Sabbar qui était accompagné de Majid Benjelloun Directeur Général de Brico-Invest entre autres personnalités civiles et militaires.

Il s’agit là du 10ème magasin du réseau de la chaine sur le territoire marocain d’une superficie globale de vente de 1800 m² avec un investissement de l’ordre de 10 millions de dirhams, 30 000 références de produits et la création de 30 postes emplois directs et autant de postes indirects

Mr. Bricolage Meknès présentera une offre de plus de 30.000 références de produits dans les solutions de Bricolage, Décoration, Aménagement et Jardinage, ainsi que des promotions spéciales pour l’ouverture du magasin.

Selon Majid Benjelloun, Directeur Général Brico-Invest S.A : « Mr. Bricolage Maroc est aujourd’hui la référence du marché de l’aménagement, de l’équipement et de la décoration de la maison et du jardin. La stratégie de l’enseigne est d’offrir un large choix de produits et de gammes avec des équipes professionnelles dans les magasins pour conseiller, écouter et trouver des solutions aux besoins des clients ».

A souligner qu’au niveau national ; Mr. Bricolage Maroc compte 10 Magasins au niveau du Grand Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Témara et de Meknès totalisant ainsi une surface globale de vente de 17 500 m² pour présenter 40 000 références de produits et assurer ainsi un total de 400 postes d’emploi.