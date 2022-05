Programme AWRACH : 867 bénéficiaires des Chantiers publics temporaires Dans le cadre du programme AWRACH dans la province d’Ifrane

Dans la perspective d’une meilleure insertion économique des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du programme AWRACH des grands et petits chantiers publics au niveau de la Province d’Ifrane, une convention de partenariat a été signée récemment à Ifrane entre le Ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences et le Conseil Provincial l’Ifrane

Dans le cadre de cet accord, les deux signataires visent à atteindre l’objectif de 867 personnes bénéficiaires de ce programme AWRACH dans la Province d’Ifrane, dans la limite d’un total de 3468 mois personne de travail (à raison de 4 mois par personne) pour mener à bien les différents chantiers, en partenariat avec les associations de la société civile et les coopératives locales actives dans la province.

A cet effet, et afin de réussir ces objectifs visés par cette convention, des fonds nécessaires pour couvrir les salaires des bénéficiaires et la part des employeurs pour la couverture sociale, ont été alloué à condition que la durée de chaque atelier ne soit pas inférieure à trois mois. Aussi, des fonds nécessaires ont été affectés à la couverture d’assurance pour couvrir les Accidents du travail au profit des bénéficiaires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avec l’attribution d’une subvention de l’ordre de 658.920,00 Dhs aux associations et coopératives comme frais d’encadrement des bénéficiaires du programme à raison de 190 dirhams par mois par bénéficiaire.

Dans ce contexte, il convient de noter que ces ateliers publics temporaires visent à répondre aux besoins en infrastructures de base des citoyens, et envisagent également la réalisation d’ouvrages et d’activités temporaires inscrits dans le cadre de l’intérêt public et du développement durable, permettant ainsi l’intégration des groupes cibles dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée

Pour la réussite de ce programme des grands et petits chantiers publics, visant l’inclusion économique des jeunes de la province d’Ifrane, le comité provincial du programme AWRACH a limité le nombre de chantiers à 21 chantiers couvrant un total de 31 domaines d’activité au profit de 867 bénéficiaires de la province, sur la base d’un certain nombre de critères précis pour arrêter la liste des chantiers assurant la continuité du fonctionnement pendant trois mois au minimum, avec l’adoption de la norme d’ateliers simples n’exigeant pas de gros moyens logistiques, la norme de disponibilité des compétences nécessaires pour travailler dans les chantiers proposés, et la norme de la répartition territoriale équitable entre les différentes communes de la province, la norme des priorités en termes de groupes cibles et de résultats à atteindre et la norme de convergence et d’harmonie entre les différents chantiers proposés.

Les ateliers identifiés par le comité provincial du Programme AWEACH sur propositions des élus des collectivités territoriales de la province sont au nombre de huit chantiers concernant l’assainissement des réseaux d’assainissement, des récifs, des vallées, des cours d’eau, le nettoyage et l’entretien des cimetières et des espaces verts, l’arrachage des arbres et le recouvrement des puits abandonnés et ce, à raison d’un chantier pour chaque collectivité territoriale en plus des ateliers respectifs de l’approvisionnement en eau potable des habitants avec Remplacement de l’ancienne conduite par une nouvelle conduite reliant la source Tiskdelt au château d’eau sur une distance de 01 km avec clôture de la source et du château dans la commune rurale d’Oued Ifrane et le chantier de raccordement des maisons au réseau d’eau potable à Zaouia Ben Samim, en plus du chantier de la ville d’Azrou portant sur l’aménagement des rues et ruelles des quartiers de la ville, les espaces verts, les reboisements, le mobilier urbain, la Teinture des trottoirs et passages piétonniers, l’entretient des réseaux d’assainissement, des récifs et vallées, décoration des façades, entretien des cimetières et la protection de la ville contre les inondations et enfin, un chantier similaire à celui d’Azrou dans la ville d’Ifrane.

Quant aux chantiers proposés par les différents services extérieurs de la province, ils sont ventilés comme ci-après détaillés : Le nettoyage et l’entretien des circuits touristiques pour le secteur du tourisme, , des chantiers pour l’entretien des réseaux d’assainissement dans les campements des colonies de vacances, leur propreté et leur esthétique pour les secteur jeunesse et culture, des chantiers de reboisement pour le secteur des eaux et forêts, et chantiers de restauration et de réparation des seguias pour le secteur agricole, chantiers de désherbages et de nettoyage des bords de routes, des œuvres d’art et d’entretien des routes non classées pour le secteur de l’équipement et de l’eau, chantier pour le soutien scolaire en plus des activités théâtrales et activités para- scolaires dans le secteur de l’éducation nationale et du sport, des chantiers sur le e-marketing, le e-commerce et la télécommunication dans le secteur de l’Artisanat et enfin, des chantiers pour soutenir le service d’accueil et d’orientation, améliorer la prise en charge des patients et favoriser la numérisation des services de santé dans le secteur de la santé et de la protection sociale.

Dans l’attente des résultats des différents appels d’offres liés à la sélection des associations et coopératives dans le cadre des différents chantiers temporaires arrêtés pour la région d’Ifrane pour l’année 2022, et compte tenu de l’urgence de la question du soutien scolaire en relation avec l’approche de la fin de l’année scolaire, le comité provincial du programme AWRACH à Ifrane avait procédé à la sélection de 11 associations sur parmi les 17 soumissionnaire pour assurer le soutien scolaires dans les différents collèges et lycées de la Province.

Mohammed Drihem