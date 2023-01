MEET FRANCE MAROC : UN GROUPE DE COMPETENCES DES MAROCAIN DU MONDE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU PAYS

Mohammed Drihem

Meet France Maroc (MFM), association à vocation économique, a vu le jour à l’initiative d’un groupe de compétences franco-marocaines de la région du Grand Est, avec la collaboration du Consulat du Royaume à Strasbourg, dans le but de contribuer à la construction d’un trait d’union solide et durable entre les deux pays. Son objectif est de contriburer à la traduction par l’action des recommandations du Nouveau Modèle de Développement du Maroc (publié le 26 mai 2021).

En application de ses objectifs sur le terrain, Meet France Maroc (MFM) est en mouvement pour contribuer au développement du Maroc, principalement dans les secteurs prioritaires de développement stratégique à savoir : Les énergies vertes, la production et la gestion de l’eau, l’agriculture et l’agroalimentaire, pour en faire un levier de développement des secteurs productifs.

Pour Hassan BENZZINE, Président-Directeur général de Meet France Maroc (MFM), la force de MFM vient de sa capacité à avoir réussi à mobiliser de hautes compétences de la diaspora marocaine et leurs réseaux professionnels (dans différentes filières : scientifiques, économiques, juridiques, politiques, culturelles et sportives) en France et en Europe. Elle s’appuie également sur des compétences venant des diasporas franco-africaines, des européens et amis du Maroc à devenir les meilleurs acteurs et ambassadeurs de ce Co-développement fructueux et durable France-Maroc, Afrique-Europe.

Sa force avait-il ajouté, vient de son modèle opérationnel très professionnel et rigoureux, s’appuyant sur une organisation transverse de 6 Pôles spécialisés par domaine, sur des partenariats de haut niveau conclus et d’autres en cours avec des structures et institutions marocaines et européennes dont l’objectif est d’accompagner efficacement et de bout en bout les porteurs de projets sur différents secteurs et marchés à fort potentiel.

D’après notre interlocuteur, MFM compte ainsi répondre au pacte national lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à destination des compétences marocaines du monde, en construisant un trait d’union socio-économique et culturel, gagnant-gagnant et durable entre le Maroc, la France, l’Afrique et l’Europe.

Ainsi avait-il précisé, MFM travaille actuellement sur plusieurs projets stratégiques pour le Maroc, notamment, l’hydrogène vert, l’eau, un programme de formation de compétentes locale en technicité de l’énergie verte, en agriculture et en agroalimentaire.

A noter que MFM se positionne également comme un organisme incontournable pour faciliter aux entrepreneurs marocains l‘accès au marché européen, tout en étant l’interlocuteur de proximité des porteurs de projet d’investissement de haute valeur ajoutée en Europe, intéressés par les potentialités du Maroc et de l’Afrique. Pour ample informations et projets de Meet France Maroc (MFM) contacter : meet.france.maroc@gmail.com