Le parler et l’écrire chez Zaid Assis

Tayeb Zaid

La parole est horizontale, l’écriture est à la fois horizontale et verticale ; la parole s’effectue sur le seul axe des abscisses, l’écriture sur ceux des abscisses et des ordonnées. La parole est une ligne sur un axe : elle est chronologique. L’écriture est un espace : elle est tabulaire.

C’est ce que j’ai essayé de dire dans un autre article, avec d’autres mots qui portent le même sens, à M. Assis Zaid, à propos de son autobiographie ’’Promenade dans mon passé’’. Malheureusement, il a mal reçu les critiques adressées à la façon dont il a conduit le récit de l’histoire de sa vie. Il est resté attaché à la tradition de chez nous selon laquelle le mot critique rime avec mal voir, mal dire, mal penser, mal juger, dénigrer, mésestimer, décourager… Il a pris l’habitude, comme d’ailleurs la plupart d’entre nous, de recevoir de légères tapes hypocrites sur l’épaule en guise d’éloges, pimentées de petits sourires, passant de ce fait sous silence ce qui a été dit ou fait afin louer à tort et généreusement celui qui a dit ou fait pour la simple raison que nous disposons amplement des outils pour caresser la personne et manquons de ceux qui nous permettent d’être impartial dans notre jugement pour le produit.

Il en a été ainsi pour l’auteur de ‘’Promenade dans mon passé’ qui s’est montré indigné et un peu agressif à l’égard de ce que j’ai dit sur son autobiographie, car, il est ancré dans son esprit que porter des jugements sur l’œuvre c’est les transférer sur l’auteur de cette œuvre, que tout jugement en rapport avec l’œuvre est un jugement contre l’auteur de cette œuvre. Or, j’ai essayé, à l’aide ce ‘’qu’on m’a appris à Rennes’’, comme il a, à juste titre dit, sur un ton de moquerie, quelques insuffisantes relatives à la conduite d’un récit à caractère autobiographique. Je n’ai rien dit de l’auteur de l’œuvre malgré la présence de nombreux passages marqués de narcissisme.

L’écriture est différente de la parole. Elle exige le respect de certaines règles.

L’alternance entre les modes de narration, à savoir le discours comme instance narrative ancrée dans la situation d’énonciation et le récit qui en est coupé ;

L’alternance entre narration et description, entre dynamisme et statisme, entre mouvement et repos ;

L’alternance entre JE narrant et JE narré ; le JE auteur/commentateur, le JE narrateur et le JE personnage.

L’alternance entre ordre chronologique et ordre narratif des événements.

A tout cela peuvent s’ajouter d’autres paramètres qui entrent dans la narration, comme, à titre d’exemple, les projections dans le passé ou rétrospections, les anticipations ou prospections, le fictif et le réel, les scènes dialoguées et les scènes narrativisées…

En lisant ‘’Promenade dans mon passé ‘’ de son auteur Zaid Assis, je n’ai rien trouvé qui puisse être à juste titre noblement apprécié et mis en valeur. L’œuvre en question manque de relief dans la narration, de profondeur dans le jugement, de consistance dans le contenu, d’âme dans les détails. La narration est menée de manière rectiligne, droite et plate ‘’comme un trottoir de rue’’. On n’écrit pas comme on parle, sinon tous ceux qui parlent français écriront des livres : les Français, les Belges et les Canadiens seraient tous des écrivains. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que l’écriture a son code, ses règles, son pacte.

Ceci dit, l’histoire telle qu’elle a été rapportée par son auteur Zaid Assis, demeure lisible. Elle fait état du parcours d’un petit enfant du sud est du Maroc, devenu par la suite un homme respectable et respecté. Il lui a fallu faire face à tous les aléas et à tous les imprévus de l’époque pour faire son chemin et réussir là où beaucoup de ses contemporains ont échoué. L’histoire, sans suspense ni effets de style, racontée dans une langue commune, est simple et sa lecture aisée aussi bien pour le lecteur averti que pour le novice.