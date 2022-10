APRES UNE SAISON AGRICOLE 2021/22 MAIGRE, LA SAISON ACTUELLE S’ANNONCE BIEN AVEC LES DERNIERES PLUIES

Mohammed Drihem

La campagne Agricole 2022/23 actuelle s’annonce très bien surtout avec les dernières pluies survenues au niveau de la province d’Ifrane qui ont eu un effet positif sur l’état du couvert végétal et donnée de grands espoirs aux agriculteurs et aux éleveurs.

Le cumul des précipitations enregistrées ces derniers jours a atteint à ce jour 45,8 mm soit une augmentation de 50 % par rapport à la moyenne de l’année précédente.

Selon les services de la Direction Provinciale de l’Agriculture d’Ifrane, ces pluies ont été bénéfiques pour encourager les agriculteurs à installer les emblavements prévisionnelles en céréales qui sont de l’ordre de 34 000 ha. Elles ont également un effet sur la nappe phréatique, le remplissage des barrages et l’état des parcours Elles vont notamment; encourager les agriculteurs pour l’installation des cultures printanières ajoute-t-on.

A noter que La province d’Ifrane s’étend sur une superficie totale de 355.334 ha dont 44% sont réservés aux parcours, 33% aux forêts et en troisième lieu on trouve la Superficie Agricole Utile (S.A.U) qui ne représente que 20% de la superficie totale. La province se caractérise par sa richesse en ressources naturelles et son carrefour routier important lui attribuant ainsi un rôle économique très important tant au niveau de la région économique Fès-Meknès qu’au niveau national.

Les agriculteurs de la région pratiquent essentiellement des céréales (blés, orge, maïs et fourrages) du maraîchage (pomme de terre, oignon, petits pois, etc.) et de l’arboriculture fruitière notamment les rosacées fruitières. La SAU représente plus de 72.000 ha soit environ 20% de la superficie totale, venant en troisième lieu après les forêts et les terrains incultes.

Aussi, il y’a lieu de souligner que l’élevage ovin sur parcours constitue la principale ressource économique de la population et la région est considérée comme étant le berceau de la race ovine Timahdite et la plupart des éleveurs pratiquent la transhumance entre la plaine (Azaghar) et la montagne (Jbel).

A noter aussi que le stress hydrique que connait la Province d’Ifrane a eu un impact négatif sur les principales spéculations végétales dont la production a été marqué par une nette régression. En effet, le secteur de l’Arboriculture a connu une production moyenne avec calibre moyen, l’Olivier a été marqué par une réduction dans son rendement, le Maraichage pour sa part a connu une diminution de la superficie et une production de calibre moyen alors que les Céréales et les fourrages ont connu une production faible.

Ce stress hydrique a eu aussi un impact negatif sue le secteur de l’élevage où on a observe cette année une baisse de la production laitière estimée à (-25)% avec une baisse du niveau de la collecte du lait estimée quant à elle à (-30)% situation qui s’est amplifiée par la fermeture de la société de collecte du lait implantée à Ben smim.

A noter enfin que l’etat de secheresse que connait la Province d’Ifrane a conduit notamment au tarissement de certains points d’eau et de Seguias.