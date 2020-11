LA PROVINCE DE KHENIFRA CELEBRE LE 106ème ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE D’EL HRI

Vendredi dernier ; la province de Khénifra a célébré le 106ème anniversaire de la bataille d’El Hri, menée par le vaillant militant Moha Ouhammou Zayani en compagnie des habitants de Zayane et des autres tribus avoisinantes et qui reflète l’une des meilleures valeurs de patriotisme, de bravoure et de sacrifice au service de la patrie, dont ont fait preuve les valeureux combattants marocains pour faire face aux visées expansionnistes sur le territoire national.

A cette occasion ; le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération avec le concours et en coordination avec la province de Khénifra a organisé un meeting oratoire présidé par le Haut-commissaire Mustapha El Ktiri en présence du Gouverneur de la Province mohammed Fettah et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires, des représentants de la sociétés civiles et des membres de la famille des anciens combattants et membres de l’armée de libération au niveau de cette province.

Cet évènement a été marqué par le discours prononcé à cette occasion par Mustapha El Ktiri qui a tenu à rappeler que la bataille de Lehri, menée contre le colonisateur par les tribus Zayanes et autres tribus voisines, incarne les valeurs de patriotisme et de sacrifice consenties dans la défense de l’intégrité territoriale et des constances nationales.

Par la même occasion, les élèves de l’établissement de la créativité artistique et littéraire de Khénifra ont présenté sur scène des tableaux artistiques et des aides financières et sociales d’une valeur globale de l’ordre de 28000,00 Dhs ont été remises à des bénéficiaires membres de la famille des anciens combattants et membres de l’armée de libération.

Au terme de ce meeting, le Gouverneur de la province et les officiels qui l’accompagnaient a procédé à l’inauguration de la « Route de la Résistance » reliant Tafechna à Tamellakt via Jnan Amasse dans la commune de Aguelmam Azegza. Ce projet routier a été réalisé sur une distance de 22,6 Km dans le cadre du programme de la diminution de la disparité sociale et territoriale pour un cout de 22913530,00 Dhs.

Aussi ; le Gouverneur de la province de Khénifra et le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération se sont rendu dans la ville de Mrirt où ils ont procédé à l’inauguration d’une stèle commémorative des batailles menées par les tributs d’Ait Skoukou contre le colonialiste.

