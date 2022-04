Opération Ramadan 1443 8850 bénéficiaires de l’Opération de distribution Des denrées alimentaires dans la province de Khenifra

Dans le cadre de l’opération nationale « Ramadan 1443 », organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré du Ramadan, et dont le coup d’envoi a été donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, mardi dernier dans la médina de Rabat, un comité provincial multipartite de la Khenifra a procédé jeudi 07 avril à la distribution de cette aide Alimentaire solidaire, au profit des personnes en situation de précarité dont, les personnes âgées sans soutien de famille, les veuves et les personnes à besoins spécifiques.

Cette opération de soutien alimentaire et de solidarité en ce mois sacré du Ramadan 1443 porte sur la distribution d’une aide alimentaire, aux bénéficiaires au niveau de la province de Khenifra dont le nombre s’élève à 8 850 bénéficiaires répartis sur des collectivités urbaines et rurales comme ci-après détaillé : Au niveau urbain, on parle des Pachaliks respectifs de Khenifra avec 1000 bénéficiaires et de Mrirt avec1000 bénéficiaires. Quant au milieu rural, il a connu la distribution a profité à 5 600 bénéficiaires, répartis sur sept Caïdat à raison de 800 bénéficiaires par Caïdat. Il s’agit des caïdats respectifs de Hammou Zayani, Al-Hammam, Kahf Nsour, Aguelmous, Moulay Bouazza, Ait Ishak et Krouchen, en plus de 1200 bénéficiaires au niveau du Caidat d’El Qabbab.

Chacun des kits ainsi distribués à cette occasion est composé des denrées de base suivantes : 10 kg de farine, 5 litres d’huile, 4 kg de sucre, 1 kg de tomates en conserve, 1 kg de lentilles, 1 kg de pâtes et 250 g de thé.

A titre indicatif, cette opération a été supervisé au niveau urbain par un comité provincial présidée par le Délégué provincial de l’entraide nationale, et au niveau rural, elle a été menée par des comités locaux qui avaient tous la responsabilité d’assurer la réussite de l’opération qui devrait se dérouler dans les meilleures conditions et que l’aide parvienne à ses bénéficiaires.

A noter que cette opération constitue une opportunité pour consolider les valeurs de solidarité et d’entraide sociale dont le peuple marocain est imprégné sous la clairvoyance du Guide suprême de la Nation Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

Mohammed Drihem