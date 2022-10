VIE CULTURELLE :

LE CENTRE CULTUREL D’AZROU ANNONCE

UN RICHE PROGRAMME D’ACTIVITES CULTURELLES

POUR LA SAISON 2022-23

La saison culturelle 2021-22 s’annonce sous de bons auspices au niveau de la Province d’Ifrane en général et de la Ville d’Azrou en particulier. Dans ce cadre, le Centre Culturel de la ville d’Azrou annonce les couleurs en inaugurant l’ouverture de sa saison culturelle par la programmation de trois journées culturelles riches et variées du 12 au 14 octobre 2002, dédiées à la créativité littéraire et artistique locales et nationales les plus en vue avec notamment ; une exposition collective d’artistes plasticiens, une exposition du livre et de l’édition, une présentation et signature de quelques recueils de poésie et nouvelles œuvres de fiction, en plus d’ateliers de théâtre et d’arts plastiques, et d’autres ateliers consacrés à la lecture et à la narration.

Aussi, on nous rapporte que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Secteur de la Culture -, visant à rapprocher les services culturels et artistiques des citoyennes et en préparation à la nouvelle saison culturelle 2022-2023, le Centre culturel d’Azrou a élaboré une programmation culturelle et artistique diversifiée qui couvre tous les domaines culturels et artistiques et s’appuie sur les événements nationaux et internationaux les plus importants.

À cet égard, le Centre culturel d’Azrou compte organiser une série d’ateliers et des formations au profit des différentes catégories d’âge et qui se dérouleront. Ces ateliers concernent notamment et entre autres : Le théâtre, l’art plastique, les métiers du cinéma, et la lecture publique, ….

Parallèlement, le Centre Culturel d’Azrou a prévu un programme culturel et artistique dédié à la célébration des journées nationales et internationales les plus marquantes, telles que l’année amazighe, la journée internationale de la femme, la journée nationale et internationale de théâtre et le mois du patrimoine entre autres. Ce dernier programme couvre les diverses formes culturelles et artistiques (patrimoine culturel, lecture publique, livre et édition, séminaires et conférences, tables rondes, expositions patrimoniales, représentations théâtrales et résidences artistiques, activités éducatives, journées de sensibilisation, stages de formation…).

A noter enfin que ce programme vise à contribuer à la dynamisation du mouvement culturel dans la province d’Ifrane en général et la ville d’Azrou en particulier, il vise également à encourager la créativité sous ses différentes formes, et à renforcer les passerelles entre culture locale et nationale au service de la diversité et la richesse culturelle nationale, en plus de créer des opportunités de convergence et de communication entre les personnes intéressées et créatives.

Mohammed Drihem