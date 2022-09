Le professeur dans la langue d’un directeur

Tayeb Zaid

Un directeur de lycée, pour qui j’ai beaucoup de respect et d’estime, tout comme cet autre, d’ailleurs, pour ne pas citer son nom, a écrit sur son mur, que ‘’les cours de soutien et le chantage que certains ( professeurs) pratiquent ( contre leurs élèves) auxquels s’ajoute la cherté excessive de la vie , accentuent encore plus les souffrances des familles.’’

J’admets que les cours de soutien constituent une lourde charge pour les bourses des familles mais je ne peux pas laisser passer le mot ‘’chantage’’ dont le directeur fait usage. Les cours de soutien se donnent au vu et au su des responsables et de tout le monde. Ils ne sont pas non plus une activité qui se pratique intra muros, ni un produit prohibé qui se vend en cachette par un dealer à qui est, malheureusement, assimilé intentionnellement le professeur. Agréés par l’Etat, des écoles privées et des instituts donnent des cours de soutien dans la légalité, avec enseignes et logos. Les parents d’élèves, de toutes les conditions et chacun selon sa bourse, ses moyens et son statut, inscrivent de leur propre gré et en dehors de toute contrainte physique ou morale leurs enfants dans ces écoles et par conséquent chez ces professeurs dont ils disent qu’ils pratiquent le chantage. Que vaut-il mieux pour leurs enfants ? Les occuper par des activités scolaires qui leur permettent d’améliorer leur niveau afin de mieux préparer leurs examens et les réussir avec des mentions qui leur donnent plus de chances d’être sélectionnés par les grandes écoles ou les abandonner à la rue qui les façonnera à sa manière, ou encore les livrer à la chronophagie qui leur proposera une multitude d’activités pernicieuses à l’esprit avant de les avaler. Je ne vois pas pourquoi les professeurs des cours de soutien, qui, au lieu d’être remerciés comme il se doit, sont mal pointés du doigt et accusés de contribuer à l’appauvrissement des ménages et de pratiquer le chantage. Ceux qui avancent ces allégations sont pareils à l’ivrogne qui gaspille son argent dans des soirées d’orgies et quand il se réveille le lendemain avec la gueule de bois et les poches retournées, il commence à maudire le bar, le barman, l’alcool sous toutes ses formes, les copains avec qui il a passé la soirée à cuver son vin et tout le monde. Le bar et le barman ont-ils exercé sur lui une quelconque forme de chantage pour le forcer à venir chez eux pour se souler ? Que lui ont-ils fait de mal pour qu’il les maudisse avec des mots aussi méchants ? Eux aussi travaillent dans la légalité. Ainsi en est-il des parents d’élèves qui inscrivent leurs enfants dans des cours de soutien et parlent en mal des professeurs qui les donnent.

Le directeur en question a affirmé, il a en partie raison, qu’il y a chantage dans la pratique des cours de soutien. J’admets l’existence d’une forme extrême de chantage qui s’exerce avec la complicité des trois partenaires : les parents, leurs enfants, les professeurs. Il ne s’agit pas à vrai dire de chantage mais d’un compromis bien calculé entre les trois partenaires. Il consiste à ce que c’est le professeur en exercice au lycée qui donne des cours de soutien à ses élèves de classe dans une école privée pour que ceux-ci bénéficient de certains avantages : la générosité dans l’attribution des notes des contrôles continus, la complaisance du professeur à l’égard de son élève des cours de soutien avec qui il tisse une relation particulière qui consiste, dans certains cas, à lui faire faire les mêmes exercices ou des exercices similaires au contrôle continu de l’examen national. Le professeur, les parents et leurs enfants sont donc liés par une relation de complicité. Ainsi donc, l’élève des cours de soutien a toujours une longueur d’avance sur ses camarades de lycée et un avantage de 25% à l’examen national. Ainsi considérés, les cours de soutien, dont le directeur en question dit qu’ils se pratiquent dans le chantage, sont un sinistre moyen pour gagner de l’argent pour le professeur en question, 25% à l’examen national pour les élèves et la satisfaction pour les parents.

Je vais dire une petite chose qui pourrait sans aucun doute éclairer les parents qui se disent être victimes du chantage de certains professeurs : le professeur qui ne brille pas dans sa classe avec ses élèves de lycée ne brillera jamais avec ses élèves des cours de soutien. Autant vous dire de vous éloigner des professeurs qui jouent à ce double jeu et de confier vos enfants à des professeurs des cours de soutien autres que ceux qu’ils ont au lycée.