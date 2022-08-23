20 غشت ، دعوة ملكية واضحة لوضع حد للاختلالات المؤسساتية

جمعية الوصل- فرنسا

تعبر جمعية الوصل عن عميق ارتياحها لما تضمنه الخطاب الملكي من توجيهات لوضع حد للاختلالات البنيوية و المؤسساتية في مجال التعاطي مع قضايا و تطلعات مغاربة العالم، مضمون يتجاوب مع بيان نداء جمعية الوصل الصادر يوم 10 غشت 2022 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر و الذي نؤكد فيه على ضرورة اصلاح المنظومة المؤسساتية لمغاربة العالم.

لقد اتضح جليا أن المؤسسات التي تعني بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج ( مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بنك العمل) قد « هرمت »، و هي في حاجة ماسة إلى تجديد يعتمد مبادئ الحكامة الجيدة و روح الوثيقة الدستورية و يتوافق مع انتظارات مغاربة العالم.

ان الخطاب الملكي يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الاعتبار لمكانة مغاربة العالم كمواطنين أولا ، و يحدد خريطة عمل مستقبلية للنهوض بأدوار الجاليات المغربية بروافدها الغنية و بأجيالها المختلفة و يضع في نفس الوقت حد للتردد الحكومي و تقاعس صانعي القرار التشريعي بدعوتهم إلى تحديث و تأهيل الإطار المؤسساتي و إعادة النظر في نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة.

انطلاق هذا المسار الجديد يستلزم إشراك حقيقي و فعلي لفعاليات و كفاءات مغاربة العالم على مستوى البلورة و التنفيذ و المتابعة

21 غشت 2022

عن جمعية الوصل (فرنسا)

الرئيس

صلاح الدين المنوزي