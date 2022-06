Le Chancelier et le Président de l’Université

Al Akhawayn donnent une conférence de Presse en marge

De la Cérémonie de remise des Diplômes au lauréats

En marge de la cérémonie de célébration des 20, 21 et 22ème promotions de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et de la tenue de la réunion du conseil d’administration de l’Université organisées samedi 11 juin dernier au sein du campus de cette dernière ; M. Abdellatif Jouahri et Dr. Amine Bensaid, respectivement, Chancelier-Président du Conseil d’administration et Président de l’Université Al Akhawayn, ainsi que les présidents de comités du conseil d’administration de l’Université, ont tenu une conférence de presse consacrée au plan stratégique 2020 – 2025 de l’Université Al Akhawayn et de son exécution dans un contexte sanitaire particulier. Ils ont notamment détaillé les objectifs de développement liés à ce plan ; il s’agit tout d’abord de viser le rayonnement de l’Université en Afrique et au Moyen Orient grâce notamment à son modèle centré sur le système éducatif Américain (Liberal Arts Education) tout en étant profondément ancrée dans son identité Marocaine.

Autre objectif important de ce plan avaient-ils ajouté, la croissance des effectifs d’étudiants tout en renforçant la qualité de ces derniers sachant que l’Université reçoit 4 fois plus de dossiers que de places disponibles. Ce projet répond à une forte volonté de former le plus grand nombre de jeunes Marocains aux meilleurs standards Internationaux et d’offrir l’accès à AUI à l’ensemble des classes sociales marocaines, via la mise en place de mécanismes de financement de bourses d’excellence.

Selon les intervenants, les bouleversements importants imposés par la pandémie du COVID-19, ont conduit l’Université Al Akhawayn à redéfinir ses priorités stratégiques en accélérant sa transformation digitale par la mise en place de technologies d’enseignement à distance permettant d’offrir aux étudiants une expérience d’apprentissage optimale. Pour ce faire avaient-ils précisé, l’université a accrédité son dispositif d’enseignement à distance par la plus prestigieuse agence d’accréditation américaine, NECHE (the New England Commission for Higher Education), qui accrédite entre autres les universités de Harvard et MIT.

Intervenant lors de cette conférence de presse, Abdellatif Jouahri, Président du Conseil d’administration de l’Université, a déclaré que « nous célébrons cette année, la résilience, l’agilité et l’excellence de ces étudiants, qui ont su s’adapter à un contexte extrême et réussir leurs études. Nous saluons également la gestion de la pandémie par l’Université Al Akhawayn qui a été exemplaire ». Et d’ajouter, « le conseil d’administration, le Président de l’Université, ses collaborateurs et bien entendu ses étudiants ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’innovation. L’adoption et le déploiement de technologie d’enseignement hybride et à distance qui ont fait l’objet d’une des certifications les plus exigeantes au monde (NECHE), la formation du corps enseignant et la mise en place d’un comité de gestion de crise sanitaire ayant évité toute forme de Cluster au sein de l’Université, sont tout autant d’exemples d’une bonne gestion de cette crise, que nous espérons être derrière nous » a-t-il noté.

Pour sa part, Dr Amine Bensaid a ajouté : « Notre plus grand challenge a été d’assurer la continuité de nos enseignements tout en maintenant leurs qualités et placer le bien-être de nos étudiants au centre de nos réflexions et actions. Selon nos études internes, plus de 85% de nos étudiants ont une perception positive liée à la qualité de l’enseignement et d’apprentissage en ligne menées par des Professionnels Nationaux et internationaux ainsi que toute une batterie d’actions visant à offrir la meilleure expérience universitaire possible. Le plus grand mérite revient naturellement à nos étudiants et professeurs qui ont fait preuve d’une résilience et d’un engagement remarquable » a-t-il conclue.

Selon un communiqué de l’Université, la cérémonie de remise de diplôme de AUI cette année, inaugure la mise en œuvre de la nouvelle génération d’innovations que l’Université Al Akhawayn a développé pour capitaliser sur la vitesse de changements vertigineuse dans le monde du travail et sur toutes les opportunités que la nouvelle génération est capable de créer. L’Université Al Akhawayn a développé une approche permettant à l’étudiant de gérer ses orientations et ses opportunités d’emploi ou de projets d’entreprenariat de manière intégrée. Cela se matérialise entre autres, par le lancement de plusieurs programmes en alternance en collaboration avec des entreprises Marocaines et Internationales de premier plan comme Alstom, Leyton et DACHSER Logistics et par un système de double-mentorat : par les managers et par les pairs (d’autres étudiants ayant réussi).

Concrètement, selon la même source, avec déjà un taux de 85% d’employabilité, cette nouvelle stratégie vise, sur un horizon de 3 ans, à garantir aux étudiants engagés dans ce programme l’obtention de trois offres d’emploi ou un projet de startup avant même de quitter les bancs de l’Université. Les résultats de cette première année sont très prometteurs, puisque l’institution se rapproche des 50% des lauréats sortants qui ont obtenu au moins une offre d’emploi avant la fin de cette année académique.

Aussi précise-t-on, sur le volet de l’Entreprenariat, L’Université Al Akhawayn a développé une plateforme d’incubation de startup. L’incubateur adopte tous les codes des plus grandes plateformes Internationales en proposant du coaching et mentoring de haut niveau assuré par des top managers Marocains et Internationaux ainsi que des voies de financement à travers des « Ventures Capital » Marocains et Nord-américains.

Il vise à mettre en place les environnements adéquats permettant aux étudiants et aux professeurs d’AUI de collaborer avec des investisseurs Nationaux et internationaux pour répondre aux besoins locaux.

Et de préciser que, les étudiants de AUI engagés dans ce programme bénéficient de l’expertise des équipes des institutions siégeant dans son conseil administration comme BANQUE AL Maghrib, la Banque Populaire, Attijariwafa Bank, la CDG, CIH Bank, le Crédit Agricole du Maroc, Maroc Telecom, et OCP ainsi que des entreprises partenaires d’AUI, telles que DACHSER Logistics, Alstom, Leyton, DEVOTEAM AFRICA, Maroc Numérique Cluster, HPS, Bank of Africa ou encore UN Migration.

Autre fait important, précise le communiqué ; l’Université Al Akhawayn est en cours de réaccréditions NECHE, qui a déclaré que l’Université Al Akhawayn, bien que n’ayant que 27 ans d’âge, était prête pour une nouvelle phase d’excellence. Au bout d’un processus de 18 mois, la commission en charge du dossier AUI a récemment effectué comme prévu une visite au Maroc. Ce processus de réaccréditation sera complété d’ici la fin de l’année

Ont assisté notamment à cette conférence de presse : Mrs Larbi Belarbi, Président du Comité Académique, Mohamed El Kettani, Président du Comité Développement, et Karim Mounir, Président du Comité Finances et Budget.