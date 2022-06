LES 10 KM DE LA FSSM-UCA : UNE MATINEE SPORTIVE ET SCIENTIQUE POUR CELEBRER LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

En célébration de la journée mondiale de l’environnement, la Faculté des Sciences Semlalia (FSSM) relevant de l’Université Cadi Ayad de Marrakech a organisé dimanche 5 juin 2022 une course/marche pédagogique reliant la FSSM au centre régional de la recherche forestière sis la palmeraie de Marrakech.

Lors de cette matinée sportive et scientifique organisée par La Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) en partenariat avec la Direction Régionale des Eaux et Forêts, le Centre Régional de la Recherche Forestière à Marrakech (CRRF), l’Association des Amis de CHU Mohammed IV de Marrakech (AMISCHUMA) et autres partenaires (Fondation du Haut Atlas, …) sous le thème : « Bien dans son corps, Bien dans sa vie » ; un Groupe d’une centaine de personnes composé de Professeurs, chercheurs, administrateurs, cadres, étudiants et de volontaires, a répondu présent au coup de starter du lancement de la course éducative et de sensibilisation à la JME organisée cette année au départ de la FSSM en trois options de choix offertes pour les participants : marche, course à pieds et course à bicyclette pour arriver à la pépinière expérimentales du CRRF de Marrakech sis au circuit de la palmeraie à 10km de marche de la FSSM où des médailles de participation à la course ont été distribuées.

A l’arrivée des participants et après une légère pause-café, une présentation succincte du CRRF et de ses activités de recherches a été faite par Mr Said Elmercht chef du CRRF suivi d’une visite guidée dans la pépinière expérimentale du Centre.

Selon Mr Said Elmercht, le Centre Régional de la Recherche Forestière à Marrakech (CRRF) est l’entité régionale du Centre de la Recherche Forestière (CRF) qui relève du département des Eaux et Forêts récemment érigé en Agence Nationale des Eaux et Forêt (ANEF). Son domaine d’intervention couvre les territoires relevant des régions forestières du Haut Atlas, le Sud-ouest et le Sud. Depuis sa création en 1974, le CRRF a pour mission de contribuer à l’optimisation et l’amélioration du système d’aménagement, de gestion et de développement des ressources forestières notamment dans les zone arides et semi arides par des études, des expérimentations et d’encadrement des gestionnaires.

Le personnel du CRRF a-t-il précisé, est composé de 16 fonctionnaires dont dix (10) chercheurs, trois (3) techniciens et cinq (5) agents publics et d’ajouter que plusieurs conventions de partenariats ont été élaborées et officialisées avec les universités et les centres de recherche de la région et dans ce cadre dit-il, de nombreuses thèses de doctorats et travaux de masters et licences portant sur la problématique forestière (la régénération des forêts naturelles de l’arganier, Cyprès de l’atlas, Caroubier, chêne vert ; la sante des forêts notamment Pin d’halep, Genévrier thurifère ; gazelle dorcas, les normes de qualité des plants forestiers….) ont été encadrées par le CRRF.

A souligner que le patrimoine géré par le centre est constitué de deux laboratoires (Pédologie/écologie et écophysiologie/biodiversité), une pépinière des expérimentations, des locaux administratifs, des parcelles des essais avec des arboretums.

A noter aussi que le CRF, et par conséquent le CRRF, n’a jamais cessé d’améliorer et d’adapter ses approches et ses démarches de recherche et d’action faces aux multiples défis et contraintes dont on cite particulièrement :

La dynamique croissante et inquiétante du processus de la désertification (la dégradation des sols et la perte de leur fertilité…) et de l’ensablement (avancement des dunes de sable menaçant les agglomérations et les infrastructures ….) ;

Les changements climatiques qui sont à l’origine de nombreux phénomènes et catastrophes naturels (des sécheresses de longues durées, des inondations fréquentes, apparition des maladies dévastatrices dû aux mutations imprévisibles dans le monde biologique…) ;

La perte de la biodiversité suite aux multiples pressions et demandes croissantes sur les produits naturels d’origine sauvage à différents usages (alimentation, santé et industrie…) ;

Le développement rapide et intense des connaissances, des nouvelles technologies et des concepts dans un monde très compétitif (Bigdata, Cloud competing, intelligence collective…)

Pour notre interlocuteur, la nouvelle stratégie forestière « Forêts du Maroc 2020-2030 » lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed IV que Dieu l’Assiste vient de donner un nouveau dynamisme et un grand essor dans ce contexte extrêmement actif. C’est dans cette vision que les programmes d’action du CRRF ont été revus et adaptés dans le but de contribuer à l’opérationnalisation des axes de cette stratégie à savoir : La création d’un nouveau modèle basé sur approche participative, avec la population comme premier partenaire dans sa gestion ; la gestion et le développement des espaces forestiers selon leurs vocation (production du bois et des produits, conservation-valorisation de la biodiversité et des habitats …) et ; le développement et la modernisation des professions forestières (modernisation des pépinières forestières, la modernisation et le développement des parcours techniques forestiers …)

Pour le Responsable du Centre régional de la recherche forestière Mr Said Elmercht, les programmes de recherche retenus actuellement par le CRRF se sont focalisés essentiellement autour des problématiques liées à la lutte contre l’ensablement, à la gestion, la conservation et la valorisation des écosystèmes forestières de la région : l’Arganier, le Genévrier thurifère, les Acacias sahariennes (Acacia raddiana, Acacia ehrenbergiana, Prosopis sp…) et les espèces pastorales (Atriplex halimus, chamaecytisus albidus,..).

Comme il a été convenu avec le comité organisateur de la journée sportive de scientifique, trois stands thématiques pratiques ont été préparés et animés par l’équipe du CRRF sur des sujets en relation avec la régénération des milieux naturels forestiers et sur lesquels la recherche travaille actuellement. Ces stands se composent du Stand 1 : Itinéraire technique de production des plants de qualité de l’arganier par graine (reproduction sexuée) depuis la graine jusqu’au plant acclimatée, endurci. Stand2 : Démonstration des essais de la multiplication végétative (bouturage) des plants d’arganier (reproduction asexuée), Stand3 : démonstration de la technique de greffage du caroubier. Et enfin le Stand4 : Exposition de différentes nouvelles techniques et produits actuellement en phase d’expérimentation pour évaluer leurs capacités d’améliorer la disponibilité de l’eau au niveau des plants forestiers dans les périmètres de reboisement soumis à la contrainte de sécheresse fréquente et prolongée (Waterboxx, WaterRetainer, Polyter, Water-hope, …).

Mohammed Drihem