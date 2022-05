PLATE-FORME PROVINCIALE AL ARZ D’IFRANE

UN JOYAU AU SERVICE DES JEUNES

AU CŒUR DE LA VILLE D’IFRANE

Vendredi 06 mai dernier, l’Association Provinciale pour le Développement Economique et Social, Gestionnaire de la Plate-forme Provinciale Al Arz des Jeunes à Ifrane s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire non élective au siège de ladite Plate-forme Al Arz d’Ifrane.

Après le mot de bienvenue prononcé par le Président de l’Association, Mr El Yacoubi Jawad, ce dernier a donné lecture au rapport moral relatant les activités de l’association depuis sa création le 19 Novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 qui a été discuté et approuvé à l’unanimité des membres présents et ce, avant de donner la Parole à la trésorière de l’Association, Mme Fatima Mounib qui a exposé le bilan financier positif de l’ONG approuvé par l’assistance qui a pris note de la recette des 800.000,00 Dh alloués par le CPDH d’Ifrane à l’association comme fond de roulement et de gestion de la plate-forme et des dépenses qui se sont élevés à Près de 292.428,31 Dhs laissant ainsi un Solde créditeur de 507.471,69 Dhs.

Dans une déclaration au Journal, Mr Jawad El Yacoubi s’est dit ravi des grands efforts déployés pour honorer les engagements de son association gestionnaire de la plate-forme bien que les attentes des membres de l’association sont plus ambitieuses que ça.

D’après lui, les grands axes sur lesquels l’association a travaillé ont porté sur l’Accueil et l’orientation des jeunes, l’amélioration de l’employabilité, l’accompagnement des porteurs de projets et le renforcement des capacités des associations de la société civiles.

Concernant le plan d’action de l’association pour l’an 2022, Mr El Yacoubi Jawad a souligné qu’en 2022, l’association se rapprochera de plus en plus des jeunes à travers des campagnes de sensibilisation de proximité, elle mobilisera et impliquera davantage ses différents partenaires institutionnels soient-ils ou privés et société civile pour mieux honorer nos engagements car avait-il précisé, notre cible principale ce sont les jeunes de la province qu’on veut insérer dans le monde du travail.

A la lecture du rapport moral, il nous a été donner de relever que sur le plan d’accueil et d’orientation, la Plate-forme Al Arz des jeunes d’Ifrane a accueilli quelques 984 jeunes visiteurs des deux sexes dont 774 se sont inscrits et orientés par les animateurs (trices) de la plate-forme.

Sur le plan de l’amélioration de l’employabilité, la plate-forme Al Arz des Jeunes d’Ifrane a organisé des rencontres de communication avec 221 jeunes filles et garçons en vue de faire connaitre la plate-forme et ses objectifs, 182 entretiens de positionnement avec les jeunes, 08 ateliers de travail sur l’amélioration des opportunités d’emploi au profit de 96 jeunes des deux sexes, une session de formation au profit de 25 jeunes éducateurs et éducatrices de l’enseignement du préscolaire, une session de Formation en matière d’agriculture au profits de 25 jeunes filles et garçons et une session de formation au profit de 25 jeunes électriciens en matière d’installation de plaques solaires.

En matière d’accompagnement des projets, l’Association gestionnaire de la plate-forme Al Arz des jeunes d’Ifrane a organisé deux sessions de formation au profit de 24 coopératives actives dans la province d’Ifrane, Trois sessions de sensibilisation au profit de 44 jeunes filles et garçons intéressés par les programmes INTILAKA et AFWAJ. Elle a réalisé aussi 42 études de faisabilité au profit des jeunes porteurs de projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et présenté 52 projets à la plate-forme dans le cadre de l’INDH dont 40 projets relatifs à l’économie sociale et solidaire ont été approuvés par le CPDH d’Ifrane.

Enfin, il nous a été donné de relever qu’en matière de renforcement des capacités des associations de la société civile, l’Association Provinciale pour le développement économique et social d’Ifrane a organisé une session de formation en matière d’intelligence collective dans la gestion associative au profit de 13 associations actives dans la province.

Au terme de cette AGO, les membres de l’association Provinciale pour le développement économique et social d’Ifrane ont discuté les grandes orientations d’un plan d’action pour l’an 2022 qui sera approuvé dans les prochains jours après incorporation de quelques amendements proposés par les membres.

Mohammed Drihem