Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation préside les travaux de l’Assise Régionale à Fès

Vendredi 1èr Avril dernier, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Monsieur Abdellatif MIRAOUI a présidé les travaux de l’Assise Régionale qui organisée à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et ce, en présence du Wali et des Gouverneurs des Provinces de la Région Fès-Meknès, du Président de la Région et des présidents des universités de la région entre autres personnalités.



« Ces assises nationales que nous avons voulu mettre en place prennent leur importance dans le débat qu’on peut créer autour de l’université dans chaque région et nous considérons que l’université aujourd’hui est le cœur économique et poumon du développement du savoir et du développement économique des régions » a souligné Abdellatif Miraoui dans son Allocution d’ouverture des travaux de cette assise Régionale.

Pour lui, « Ces débats et discussions vont nous permettre pour la première fois dans l’histoire de l’université marocaine de pouvoir discuter avec notre région et avec nos élus, notre société civile, nos étudiants et avec nos enseignants chercheurs pour qu’on puisse se mettre d’accord sur l’université que nous voulons et bien évidemment de la région que nous voulons et par conséquent, du Maroc que nous voulons »

Une fois ces assises terminées d’ici fin mai avait-il ajouté, « nous allons couronner tout ça avec une synthèse globale et nous irons aux assises nationales » pour cela avait-il précisé, « les universités avaient fait leur travail avec les régions et avec les provinces, les communes et avec tout le dispositif économique et socio-économique et la société civile et le ministère est en train de travailler sur le plan national avec toutes les fédérations et tous les départements ministériels pour avoir les projections en terme d’emploi , de recherche développement et de perspective et tout ça fera le programme de développement 2025-2030 pour l’université marocaine ».

Pour sa part, le Président de la Région Fès-Meknès Mr Abdelouahed El Ansari a souligné dans son mot d’ouverture que la Région de Fès Meknès est dotée d’un document de référence très important avec une vision globale et une vue stratégique à long terme pour le développement territorial de la Région à savoir : Le Schéma Régional Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) qui détermine avec précision l’identité de la région focalisée sur l’économie de la connaissance chose qui la différencie des autres Régions puisque qu’elle relie son identité à l’Université et elle se démarque par l’existence d’un certain nombre d’universités sur son territoire.

Il a confirmé à cette occasion que la mise en application de ce concept de partenariat et de collaboration entre la Région et les universités existantes sur son territoire est dans un état très avancé au niveau de la Région Fès Meknès avec différents projets (plus de 70 projets) bien réalisés par les partenaires dans le cadre d’un partenariat cadre entre le conseil Régional et les universités de la Région et concernent plusieurs domaines dont notamment la recherche scientifique, le Prix Régional de celle-ci, la formation continue du personnel de la région et des collectivités territoriales de la région, le programme des stages pour les étudiants au sein du secteur privé de la région en plus de la contribution de la Région dans le contrat programme état-Région pour la création de 10 entité universitaires a travers différentes provinces de la région.

A noter que cette Assise Régionale a été marquée par la tenue de quatre tables rondes qui ont traité des thématiques relatives au développement territorial intégrée, l’intégration économique et concurrence, l’intégration sociale durable et la brillance académique et scientifique. Ces tables rondes ont été une opportunité pour la restitution des travaux et recommandations issues des différentes séances d’écoute et de consultation pour la co-construction du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation organisées durant les mois de Février et Mars au niveau des différentes Universités de la Région Fès Meknès.

Par la même occasion, plus d’une dizaines conventions bilatérales et multilatérales ont été signées lors de ces assises entres la région et les différentes universités de la région, entre ces dernières elles-mêmes, et entre celles et différents opérateurs économiques et des collectivités territoriales

Rappelons que ce débat régional s’inscrit dans le cadre d’une démarche participative adoptée par le ministère en prévision du déploiement du PACTE ESRI-2030, lequel pacte puise son essence des recommandations du nouveau modèle de développement, et s’appuie sur les priorités fixées dans le cadre du programme gouvernemental 2021-2026, notamment dans son volet lié à la valorisation du capital humain.

L’objectif recherché, à travers le PACTE ESRI-2030, est de répondre aux aspirations et attentes d’une université marocaine renouvelée à même d’accompagner l’évolution socio-économique et les mutations environnementales et sociétales, et relever les différents enjeux futurs.

Lesdites Assises Régionales, qui seront une ébauche vers les Assises Nationales rappelons le, s’inscrivent dans la nouvelle stratégie du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, dont la vision est de les traduire en un partenariat Université-Région de nouvelle génération axé sur une démarche cohérente, et combinant efficience et efficacité de l’action au service du développement du Royaume.

Il est important de noter aussi que les recommandations issues des différentes assises régionales organisées entre Mars et Mai 2022, seront consolidées dans un rapport général qui fera l’objet de discussions des Assises Nationales.

L’accélération du rythme du processus de développement économique, social, culturel et environnemental reste tributaire de l’implication effective de l’université en tant que vecteur de développement pour accompagner les mutations structurelles et transformer les défis qui s’imposent en opportunités prometteuses de croissance et de rayonnement.

Mohammed Drihem