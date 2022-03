Le Festival d’Astronomie de Marrakech

Célèbre la femme et la fille astronome en Afrique

Et Organise

La Rencontre des parcours astronomiques au féminin en Afrique.

Dans le cadre de ses activités culturelles et scientifiques, le 21ème Festival d’astronomie de Marrakech organisé du 28 février au 06 Mars 2002 à dédié la journée du vendredi 4 mars aux femmes et filles africaines éprises des sciences de l’astronomie et de l’astrophysique et ce, en organisant une « Rencontre des parcours astronomiques au féminin en Afrique ».

Cette rencontre qui s’est tenue en hybride était une occasion d’échange et de partage entre des doctorantes et postdoctorantes dans différents pays africains pour parler de leurs parcours, des défis et des opportunités en tant que femmes /filles en astronomie en Afrique en vue d’apporter des réponses aux étudiantes du premier et second cycle en science afin de les aider à trouver leur voie dans la recherche en science et particulièrement en astronomie.

Dans une déclaration accordée au journal, Meryam Guennoun, Docteur en Astronomie (Maroc) depuis 2019, a tenu de souligner que de nos jours il y’a de plus en plus de femmes marocaines qui s’intéressent à l’astronomie et cette encore avait-elle ajouté avec fierté, il y’a deux jeunes filles marocaines qui ont eu leur doctorat en la matière.

Pour la doctorante sénégalaise en visite scientifique au laboratoire de la Faculté des sciences de l’UCA de Marrakech, Mbaye Salma Sylla, le partage du savoir avec le grand public est une passion pour elle comme pour tous les astronomes et c’est un grand plaisir pour elle d’avoir participer à ce grand évènement et d’ajouter, que cette rencontre organisée en célébration des femmes et des filles en astronomie et particulièrement des femmes africaines a permis une discussion fructueuse entre doctorantes, post-doctorantes, femmes et jeunes filles de plusieurs pays africains qui leur a permis de partager leurs différentes expériences et défis en tant qu’astronomes africaines

Cette journée astronomique dédiée aux femmes et filles africaines a été coiffée par la soutenance avec brio d‘une thèse de Doctorat par la jeune étudiante marocaine Jamila Chouqar sous le titre de « la détectabilité et caractérisation des exo-atmosphères avec le télescope spatial James Webb ».

Pour cette jeune astronome marocaine éprise de l’astronomie depuis sa prime enfant et qui vient de décrocher son doctorat avec mention honorable devant un jury (En Hybride) composé de 09 éminents Professeurs chercheurs des USA, du Portugal, de la Belgique et du Maroc, l’objectif de cette recherche objet de sa thèse est d’étudier ces exoplanètes et de voir si elles contiennent de l’eau comme indicateur d’une quelconque vie autre que la nôtre dans ces exoplanètes.

Une pléiade de jeunes femmes de différents pays africains ont pris part au débat dont notamment et entre autres : Dr Meriem Elyajouri (Maroc), Brenda Namumba (Zambia) Meryem Guennoun (Maroc), Ola Ali M. M. Saad (Egypte), Costecia ifeoma onah (Nigeria), Mayssa El Yazidi (Tunisie), Miriam Nyamai (Kenya), Amal Loufti (Maroc), Salma Sylla Mbaye (Sénegal) et Margaret Ikape (NIGERIA). Cette rencontre a été modéré par K. Kolenberg asrophysicienne Belge et Pr Abdelmajid Benhida de la FST de l.UCA.

Mohammed Drihem