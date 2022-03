ASTRONOMIE : LA VILLE OCRE DE MARRAKECH ORGANISE SON 21ème FESTIVAL D’ATRONOMIE

La Salle des conférences du Centre culturel Atlas Golf Marrakech (AMG) a été au rendez-vous Lundi dernier, avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 21ème édition du Festival d’Astronomie de Marrakech organisé du 28 février au 06 Mars 2022 par l’Association d’Astronomie Amateur de Marrakech avec le soutien de l’Institut Français de Marrakech.



Placé sous le thème : « Apport des Astronomes amateurs à l’Astronomie professionnelle », cette nouvelle édition 2022 du Festival d’Astronomie de Marrakech a été marquée par la tenue d’une conférence inaugurale sur la thématique du « Dark Sky, Astro-Tourisme et Astronomes Amateurs » animée par Pr. Benkhaldoun Zouhair Directeur de l’Observatoire Universitaire Cadi Ayyad d’Oukaimeden et Président du Comité Nationale pour l’Astronomie au Maroc ainsi que par l’organisation d’une Soirée d’observation sur la terrasse du centre culturel AMG.

Cette première journée inaugurale a été marquée aussi par une Intervention au lycée Cadi Ayyad du Pr Khalla Tarik, Ingénieur en Chef Chargé de la Communication Scientifique à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) et du Club « High Energy Physics and Astrophysics » HEPAC relevant de l’UCA de Marrakech.

Aussi, les Journées de ce 21ème Festival d’Astronomie de Marrakech ont été marquées par l’organisation d’une Exposition Astrophotographie et des ateliers d’animations encadrés et animés par les Clubs d’Astronomie de la FSSM et de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) à la Salle polyvalente de la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech et par une conférence sur « le Pilotage en remote de l’Observatoire “High Atlas Observatory (HAO)” : Objets du ciel profond » animée par Ali Janati et Aziz Kaeouach Mardi Premier Mars 2022

De même, la Salle des séminaires du département de Physique de la FSSM a abrité Mercredi 02 Mars les travaux d’un Séminaire autour de « La chasse aux photons: la recherche sur la pollution lumineuse au cégep de Sherbrooke » animée par Martin Aubé alors que à l’auditorium de l’UM6P a été au rendez-vous avec la projection du film « Don’t look up » suivie d’un débat et les travaux et la tenue d’une Conférence sur « Le côté sombre de la lumière : une nouvelle problématique environnementale » animée par Pr. Martin Aubé.

Cette même journée du 02 mars a été marquée par l’organisation d’ateliers en ligne sur les « Instrumentations pour la Spectroscopie stellaire » animé par Pr. Abdelmajid Benhida et sur le « Pilotage en remote du Télescope Meade 16 équipé du spectromètre Eshel » animé les professeurs Abdelmajid Benhida et Zouhir Benkhaldoun.

Pour sa part, la FST Marrakech et l’Institut Français de Marrakech Ont été au rendez-vous Jeudi 3 mars, avec l’organisation d’une Exposition Astrophotographie animée par Club HEPAC de la FSSM et Club Astro de la FST dans les Halls Amphi III de la FST et des Ateliers Pro-Am pour « Initiation à La spectroscopie en Astrophysique » animé à l’Amphi 3 de la FST par Pr. F. Sefyani et « l’Instrumentation spectro: (en remote) » animé par Pr. Benhida.

La soirée de la même journée du 03 mars a été marqué par l’organisation d’une Conférence sur « La musique des étoiles » à la Salle Leila Alaoui à l’institut Français de Marrakech (IFM) animée par Pr. Katrien Kolenberg et modérée par Sabine Kouznetsov et Abdelmajid Benhida et par une conférence en ligne sur « le Pilotage en remote de HAO: Exoplanète » animée par Aziz kaeouach et Mourad Ghachoui.

Aussi, une Initiation à la lecture du ciel et observation de quelques astres proches par la lunette astronomique animée par Omar BOUNQOURT a été organisée ce 03 mars Lycée Khmiss Idaougnidif

La journée du Vendredi 4 mars 2022 enfin a été consacrée à l’astronomie au féminin à la Faculté des Sciences Semlalia qui a abrité une « Rencontre des parcours astronomiques au féminin en Afrique » animée par d’éminentes Intervenantes du Maroc, de Madagascar, d’Egypte et du Sénégal.

Cette même journée a été au rendez-vous avec la Soutenance d’une thèse de Doctorat: « Detectability and Characterization of Exo-atmospheres with James Webb Space Telescope » soutenue par Jamila Chouqar à la Salle des thèses de la Faculté des Sciences Semlalia et avec une Intervention au Lycée Khmiss Idaougnidif sur « Pourquoi l’astronomie est-elle si importante dans la vie ? » animée par Pr Jalal MOUADI et une Intervention dans sur « Les Chasseur de météorites: les étapes à suivre (en arabe) » animée par Pr Abdelhamid OUFAKIR.

Enfin, la matinée du Samedi a été marquée par l’organisation d’une formation STIM au profit d’un groupe d’Enseignants du secondaire leur d’en savoir plus sur les thèmes de l’astrophysique notamment et en particulier sur deux thématiques : les exoplanètes et les étoiles variables.

Mohammed Drihem