Le lancement officiel de la troisième phase du projet Provincial intégré du soutien scolaire à Boulemane.

Je m’appelle khalid, je suis enseignant de français au cycle primaire, je suis venu ce samedi 26 février 2022 pour assister à cet événement de taille, un événement de grande envergure. Il s’agit du coup d’envoi officiel du projet provincial intégré du soutien scolaire dans sa troisième phase. Ce projet ambitieux piloté par l’association Aman du Développement Durable et parrainé par l’INDH, en partenariat avec la direction provincial du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et du sport de Boulemane, ainsi que la direction provinciale de la Santé de Boulemane vise à réduire substantiellement les disparités entre les différents élèves en particulier celles et ceux qui poursuivent leur cursus scolaire au sein du monde rural.

En fait, ce projet vise à lutter contre l’abandon scolaire et contre l’échec scolaire. Notre mission consiste à dispenser un enseignement de qualité à ces apprenants en situation de difficulté d’apprentissage. Cette mission titanesque s’opère sous l’encadrement de deux figures emblématiques du corps d’inspection de la direction provinciale de Boulemane : monsieur Mohamed Bouguern et madame Fahd Fouzia.

Nous œuvrons donc à leur faire aimer l’école, à les amener à renouer un lien privilégié avec l’espace pédagogique et donc à réussir leur parcours scolaire.

L’objectif ultime est la rétention des élèves et la réduction des disparités entre les élèves à travers le déploiement d’un dispositif de soutien scolaire qui vise en premier lieu à améliorer la qualité des apprentissages des élèves de la 3AEP, la 4/5 et 6AEP en matière des mathématiques et de la langue française. La réussite du projet passe inévitablement par la promotion d’un écosystème scolaire sécurisant, motivant et stimulant où prévalait la positivité et la bienveillance.

Notre engagement accru et infaillible pour faire aboutir ce projet émane de notre volonté inébranlable et notre souci de gagner cette bataille pour réaliser le développement tant escompté.

Nos élèves ont bénéficié au cours de cette journée des services d’une caravane médicale multidisciplinaire organisée à l’école communautaire de Guiguo relevant de la direction provinciale de Boulemane.

Cette campagne a porté sur des consultations en dermatologie, pédiatrie, psychomotricité, ophtalmologie, des soins bucco-dentaires …pour atténuer la souffrance des élèves issus de familles nécessiteuses et vivant dans des zones enclavées et éloignées. Cette caravane a mobilisé un staff médical et paramédical hautement qualifié.

L’association Aman qui œuvre inlassablement pour la promotion de la qualité des apprentissages des élèves issus du monde rural, a procédé à la distribution des denrées alimentaires au profit des familles nécessiteuses.

Cette initiative louable qui s’inscrit dans le sillage de l’impulsion du capital humain des générations montantes de l’INDH a été saluée par tous les partenaires, les habitants de la ville de Guiguo, les élèves présents et le corps enseignant qui va garantir la réussite fulgurante à ce projet à travers la mise en place de l’art, des activités parascolaires en vue d’assurer le bien-être des bénéficiaires.

Cette action intervient pour stopper la propagation de la spirale de l’abandon en agissant sur ces facteurs en amont. Il est vrai que la pauvreté, la précarité et les conditions sanitaires sont derrière l’abandon.

Force est de souligner que la présidente de l’association partenaire privilégiée de ce programme provincial, madame Fatima Ouaaza a insisté au cours d’une intervention éloquente sur le rôle de premier plan de son équipe dans la réussite de ce projet et partant elle a valorisé le rôle des acteurs de la société civile dans le processus du développement de notre pays qui s’apprête à mettre en œuvre les dispositions du nouveau modèle de développement.

Cet événement a été organisé dans le respect total des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie du COVID 19.

Khalid Barkaoui

Enseignant du cycle primaire

Direction provinciale de Boulemane