IFRANE : LE CENTRE DES CONFERENCES D’AL AKHAWAYN ACCUEILLE LA PREMIERE EDITION DE « SMART ART GALLERY »

Sous la supervision du Dr Ilham Kissani Professeur Assistant du management de l’ingénierie à la Faculté des sciences et de l’ingénierie relevant de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, les Clubs d’Art respectifs de cette dernière et d’Al Akhawayn School of Ifrane (ASI) ont organisé la première Edition de « Smart Art Gallery » au centre des conférences d’Al Akhawayn d’Ifrane dédiée aux Arts Visuels et Décoratifs.



Une pléiade de jeunes artistes locaux de la province d’Ifrane et internationaux ont participé à cette exposition artistique organisée le week-end du 15-16 février dernier en collaboration avec l’Université Al Akhawayn dans le cadre du grand projet en vue Ifrane Smart City et ce, en exposant leurs œuvres d’art étonnantes reflétant la combinaison de l’art traditionnel et contemporain dans un équilibre soigneusement équilibré.

Selon Dr Ilham Kissani, l’objectif de cet évènement est de réunir des artistes locaux avec des internationaux pour faire connaitre l’art et l’éducation artistique aux étudiants de l’Université Al Akhawayn et aux élèves de l’Al Akhawayn School of Ifrane et des écoles de la région.

D’après Dr Kissani, les recherches ont démontré que l’éducation artistique joue un rôle primordial dans le développement de l’Homme aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan intellectuel et les étudiants deviennent plus performant au niveau académique, plus stables émotionnellement lorsqu’ils consacrent un peu de temps à l’activité artistique.

Mohammed Drihem