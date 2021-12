Responsabilité sociétale :

Le Club Lions International de l’Université Akhawayn

Organise une caravane médicale aux fins des montagnes à Bakrit

Dans le cadre de ses activités à caractère social et humanitaire et sous une pluie fine et abondante qui a arrosé les cimes et le plaines du Mouen Atlas, le Club Lions International des étudiants de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) en partenariat avec le club Avicenne des Médecins de Fès a organisé une caravane médicale multidisciplinaire dans la localité de Bakrit relevant de la collectivité territoriale de Sidi El Makhfi située à quelques 80 kilomètres d’Ifrane chef-lieu de la province d’Ifrane et ce, le Samedi 25 décembre dernier.

Cette caravane médicale organisée notamment en collaboration avec la délégation provinciale de la Santé, la délégation provinciale de l’éducation et les autorités provinciales d’Ifrane et locales de Bakrit, avait pour objectif de rapprocher les services de santé des populations de ces régions enclavées au fin fond des Montagne du Moyen Atlas, d’améliorer la couverture sanitaire au niveau de ces zones rurales reculées et de soutenir et apporter une assistance aux habitants de ces zones, qui souffrent de difficultés d’accès aux traitements médicaux, notamment en ces temps de la pandémie du Covid-19.

Un peu plus de 800 à 1000 personnes ont bénéficié des consultations et des soins nécessaires, ainsi que d’une sensibilisation de prévention prodigués par une équipe de 40 médecins et d’un personnel soignant qualifié, dans les spécialités de la pédiatrie, la gynécologie, la dermatologie, l’ophtalmologie, la chirurgie dentaire, la psychiatrie, et la médecine générale. A cela s’ajoute également la distribution de médicaments à titre gracieux aux malades selon les ordonnances qui leur sont prescrites par les différents médecins participant à cette campagne médicale.

À noter enfin que cette initiative rentre aussi dans le cadre de l’engagement permanent de l’Université Al Akhawayn dans une démarche de responsabilité sociétale au service de sa communauté et de sa région.

Mohammed Drihem